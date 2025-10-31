Sokkban vannak a rajongók: Ő lenne Miller Dávid új barátnője?

Egyre többen pletykálnak arról, hogy Miller Dávid szíve foglalt lett, sok női rajongójának a legnagyobb bánatára. A közösségi médiában és a Reddit‑felületen felröppent információk szerint a műsorvezető új barátnője Kaposvári Lara lehet, aki az Instagramja alapján szabadúszó modell és ingatlanügynök. Aktív közösségi jelenlétével, bikinis és luxuséletmódot sugalló képeivel már korábban is felkeltette a rajongók figyelmét, nem csodálkoznánk rajta, ha a fiatal műsorvezető sem tudott volna ellenállni a szőke bombázó kísértésének.

Sokak szerint Miller Dávid barátnője Kaposvári Lara (Fotó: Bors)

Miller Dávid státusza nagy vitát váltott ki a Redditen

Az egyik Reddit‑felhasználó így kommentálta a felröppenő pletykát:

Ők tényleg együtt vannak? Tud erről valaki valamit? Én ezen nagyon meglepődtem, mert ha valakiből, akkor a Dávidból nem néztem volna ki, hogy egy olyan lánnyal összeáll, mint a Lara...

– hangzott a kőkemény komment, amit egyesek megerősítettek, míg mások cáfoltak.

Tóth Andival is járt?

Miller Dávid egyébként korábban rendkívül hosszú párkapcsolatban élt, amely 2021 februárjában ért véget 10 év után; az azóta eltelt közel négy év alatt pedig egy hölgy mellett sem mutatkozott tartósan. Bár egy időben elkezdett terjedni a hír, miszerint egy párt alkotnak Bogdán Eszter modellel. Később Tóth Andi énekesnővel boronálták össze, végül egyik kapcsolatot sem erősítették meg hivatalosan. Miller eddigi párkapcsolatai alapján úgy tűnik, hogy a hosszú távú elköteleződés mellett a rövid, alkalmi kapcsolatok is jellemezték az életét, de hivatalos megerősítés nélkül ezek csupán találgatások maradtak.

A magyar Kylie Jenner és Timothée Chalamet

Sokak szerint bár Miller Dávid szereti a modell lányokat, a Larával való kapcsolata legalább annyira lenne abszurd, mint Timothée Chalamet és Kylie Jenner szerelme.

Ha együtt vannak, akkor számomra ez olyan meglepetés, mint amikor kiderült Timothée Chalamet és Kylie Jenner kapcsolata

– írta egy Reddit-felhasználó.

Hiába a kommentek, ha perdöntő bizonyíték egyelőre nincsen. Sem Miller, sem Kaposvári Lara nem erősítette meg a viszonyt, így ez eddig csak találgatás. Nincs mit tenni, mint várni a nagy bejelentést, aminek az időpontja már lehet közelebb van hozzánk, mint hinnénk.