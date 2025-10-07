Ádám Security keményen visszavágott ByeAlexnek: Érik az újabb bokszmeccs?

Óriási port kavart a Sztárbox legutóbbi adása, ahol Ádám Security, polgári nevén Bártfai Ádám lépett ringbe Kaszás Márk ellen. A meccs után nemcsak a veresége, hanem a közösségi médiában kipattant botrány miatt is a figyelem középpontjába került. A tiktokker harmatos produkciója ugyanis nemcsak a nézők között váltott ki vegyes érzelmeket, hanem ByeAlex is keményen beszólt neki. Viszont máris érkezett Ádám válasza, amire senki sem számított.

Ádám Security barátnője is jelen volt az ominózus Sztárbox gálán, ami kirobbantotta a botrányt (Fotó: Bártfai Ádám)

Élesedik az Ádám Security ByeAlex csörte

„Gratulálok a tegnapi győzteseknek, edző nélkül készültem a mérkőzésemre, ami tudom, nem kifogás. Következő mérkőzésre komoly edzővel fogok készülni” – kezdte videóját Ádám. A tiktokker ugyan elismerte, hogy nem nyújtott hibátlan teljesítményt, de egyértelművé tette: a vereségből tanulni akar, és komolyabb hozzáállással vág neki a következő megmérettetésnek.

A videó azonban akkor vált igazán feszültté, amikor Ádám rátért ByeAlex kritikájára: „Ami egy kicsit felbosszantott, hogy ByeAlex a szájára vett” – mondta indulatosan, majd folytatta a gondolatmenetét egy nem várt információval:

Nem értettem, hogy miért, aztán gondolkodtam, ja, hogy ő nyáron felkért, hogy szerepeljek a videóklipjében. Hát bocsánat, Alex, de én nem adom a nevem a te zenédhez

– szögezte le. Ezzel a mondattal gyakorlatilag visszapasszolta a labdát az énekesnek, és egyértelművé tette, hogy nem felejtette el a korábbi megkeresést, amire végül nemet mondott.

Ellepték az oldalát a trollok

A videó végén Ádám idegesen árnyékolgat a tuják előtt, miközben látszik rajta, hogy mélyen érintette a támadás. A mozdulatai, az arckifejezése és a szavai is arról árulkodnak, hogy a ByeAlexszel való konfliktus nem csupán egy felszínes netes vita, hanem személyes sértettségből fakad. A trollok mindenesetre ellepték a közösségi oldalát, mert minden posztja hemzseg a nevetős reakciótól. Sajnos Ádám Securitynak másfél perc alatt sikerült lerombolnia „a nagydarab ember biztosan jól bokszol, legalábbis nagyot üt” legendáját.

Folytatódik a kakaskodás?

A ByeAlexszel való adok-kapok pedig valószínűleg még korántsem ért véget. A kommentelők már most várják, mikor reagál újra az énekes, hiszen az internet népe imádja a celebháborúkat – főleg, ha ennyire személyes hangvételűek. Egy biztos: Ádám Security most megmutatta, habár a ringben ártalmatlan, a szavak szintjén nem fél visszaütni.