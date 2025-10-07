Ádám Security keményen visszavágott ByeAlexnek: Érik az újabb bokszmeccs?

Alig telt el egy nap, hogy ByeAlex beszólt a híres tiktokkernek, már érkezett is a válasz postafordultával. Ádám Security szerint az énekes sértettségből írt róla, mivel visszautasította egy korábbi felkérését.
Óriási port kavart a Sztárbox legutóbbi adása, ahol Ádám Security, polgári nevén Bártfai Ádám lépett ringbe Kaszás Márk ellen. A meccs után nemcsak a veresége, hanem a közösségi médiában kipattant botrány miatt is a figyelem középpontjába került. A tiktokker harmatos produkciója ugyanis nemcsak a nézők között váltott ki vegyes érzelmeket, hanem ByeAlex is keményen beszólt neki. Viszont máris érkezett Ádám válasza, amire senki sem számított.
„Gratulálok a tegnapi győzteseknek, edző nélkül készültem a mérkőzésemre, ami tudom, nem kifogás. Következő mérkőzésre komoly edzővel fogok készülni” – kezdte videóját Ádám. A tiktokker ugyan elismerte, hogy nem nyújtott hibátlan teljesítményt, de egyértelművé tette: a vereségből tanulni akar, és komolyabb hozzáállással vág neki a következő megmérettetésnek.
A videó azonban akkor vált igazán feszültté, amikor Ádám rátért ByeAlex kritikájára: „Ami egy kicsit felbosszantott, hogy ByeAlex a szájára vett” – mondta indulatosan, majd folytatta a gondolatmenetét egy nem várt információval:
Nem értettem, hogy miért, aztán gondolkodtam, ja, hogy ő nyáron felkért, hogy szerepeljek a videóklipjében. Hát bocsánat, Alex, de én nem adom a nevem a te zenédhez
– szögezte le. Ezzel a mondattal gyakorlatilag visszapasszolta a labdát az énekesnek, és egyértelművé tette, hogy nem felejtette el a korábbi megkeresést, amire végül nemet mondott.
A videó végén Ádám idegesen árnyékolgat a tuják előtt, miközben látszik rajta, hogy mélyen érintette a támadás. A mozdulatai, az arckifejezése és a szavai is arról árulkodnak, hogy a ByeAlexszel való konfliktus nem csupán egy felszínes netes vita, hanem személyes sértettségből fakad. A trollok mindenesetre ellepték a közösségi oldalát, mert minden posztja hemzseg a nevetős reakciótól. Sajnos Ádám Securitynak másfél perc alatt sikerült lerombolnia „a nagydarab ember biztosan jól bokszol, legalábbis nagyot üt” legendáját.
A ByeAlexszel való adok-kapok pedig valószínűleg még korántsem ért véget. A kommentelők már most várják, mikor reagál újra az énekes, hiszen az internet népe imádja a celebháborúkat – főleg, ha ennyire személyes hangvételűek. Egy biztos: Ádám Security most megmutatta, habár a ringben ártalmatlan, a szavak szintjén nem fél visszaütni.
