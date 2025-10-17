Meghan Markle most már túl messzire ment: nyíltan kigúnyolta a királyi családot

A sussexi hercegi pár, Harry és Meghan Markle 2020-ban hagyta maga mögött az Egyesült Királyságot, és szűntek meg a királyi család aktívan dolgozó tagjai lenni. Azóta finoman szólva is megromlott köztük és a királyiak között a viszony a nyilvános kritikáik miatt, noha az utóbbi időben mutatkoztak jelei egy esetleges békülésnek. Meghan Markle nemrég egy interjúban beszélt arról, hogy mennyire nem tudott önazonos lenni annak idején, miután egyetlen előírt ruhadarab viselése nagy kellemetlenséget okozott neki. A kijelentésével pedig sokak szerint gúnyt űzött a királyi család hagyományaiból.

Meghan Markle újabb kijelentése ismételten hatalmas nemtetszést váltott ki / Fotó: Getty Images / Hot! magazin

Meghan Markle: „Őszintén szólva ez egyáltalán nem én vagyok”

Egy forrás szerint Meghan Markle már „bezárta az ajtót” a királyi családdal való kibékülés előtt. Az elmúlt években ugyan tartózkodott attól, hogy további káros részleteket áruljon el a királyi életmódról, de egy, a közelmúltban tett apró megjegyzése állítólag nem aratott valami nagy sikert – írja az Express.

Ez a bizonyos megjegyzés arról szólt, hogy mennyire kellemetlennek érezte a harisnya viselését, amit szerinte nem tartott önazonosnak. A beszélgetés során az Emily Chang által vezetett The Circuit műsorban így fogalmazott:

Néhány évvel ezelőtt még nem lehettem annyira nyílt, és mindig bézs harisnyát kellett viselnem. Őszintén szólva ez egyáltalán nem én vagyok. Kicsit hiteltelennek éreztem.

A megjegyzés állítólag nem aratott osztatlan sikert a palotában, egy forrás pedig a RadarOnline-nak úgy fogalmazott, hogy Meghan ezzel gúnyt űzött a hagyományokból, és tiszteletlenséget tanúsított.