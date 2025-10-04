,,Találtam egy levelet, amiben Meghan Markle a fejemet követelte" - botrányos dolgokat állít a legendás újságíró

A brit királyi család életét az utóbbi években elsősorban Harry herceg és Meghan Markle, a Sussexek eltávolodása rázta meg. A pár a monarchiát “kegyetlen és rasszista anachronizmusnak” nevezte, miközben saját márkájuk építésére használta a konfliktust. Piers Morgan szerint a pár most körülbelül olyan népszerű, mint az Ebola.

Úgy tűnik, nem érdemes Meghan Markle-t kritikákkal illetni. Fotó: Profimedia / hot! magazin

Morgan állítása szerint Meghan Markle többször is próbálta elérni, hogy távozzon az ITV-től, miután nyilvánosan nem hitt a pár állításainak.

Megtaláltam egy levelet, amiben Meghan Markle a fejemet követelte a nyárspálcán

– idézte a műsorvezető. Az Oprah-val készített interjújuk után Morgan munkáját is elvesztette, miután kiállt a saját véleménye mellett. “Nem akartak magánéletet; propagandát akartak.” – fogalmazott a Daily Mail hasábjain.

A Netflixen bemutatott dokumentumfilmük is kritikák céltáblájává vált, félrevezető képeket és jeleneteket tartalmazott, például paparazzókat Harry Potter premierjén. Harry herceg Tartalék című könyve a személyes sérelmekről szólt, miközben a királyi státuszukat próbálták monetizálni.

A királyi család, különösen Károly király és Katalin hercegné, visszafogott, méltóságteljes választ adott. Károly és Katalin példát mutattak a rák elleni küzdelemben, Vilmos herceg pedig határozottan kijelentette: “Mi egyáltalán nem vagyunk rasszista család.”

Elfordul lassan a közvélemény Meghan Markle és Harry életétől

A közönség fokozatosan elfordult a Sussexektől, akik elvesztették az egyetlen értékes vonásukat: a királyi státuszukat. Netflix- és Spotify-projektjeik kudarcot vallottak, a közvélemény pedig közömbös lett a volt királyi pár iránt.

Morgan szerint a brit monarchia éppen a folytonosság és stabilitás révén élte túl a válságokat.