Bombafenyegetés Jamie Oliver éttermében: terroristák célpontjává vált a sztárséf

Jamie Oliver első alkalommal mesélt arról, hogy a Cornish National Liberation Army (Cornwalli Nemzeti Felszabadítási Hadsereg) terroristái megfenyegették az éttermét. A „nemzeti paramilitáris szervezet” azzal a céllal jött létre, hogy Cornwall független legyen az Egyesült Királyságtól. A környék hírességeinek is több fenyegetést küldtek.

Jamie Oliver étterme a terroristák célpontjává vált Fotó: Pixabay (Képünk illusztráció!)

Terroristacsoport célozta meg Jamie Oliver éttermét

Jamie Oliver elmondása szerint célponttá vált, miután 2006-ban megnyitotta a Fifteen éttermet Newquay-ban. James O'Brien Full Disclosure podcastjében így fogalmazott:

„Tűzszerészek jöttek, amikor megnyitottam, mert angol voltam, állítólag cockney. Azért voltak ott, mert halálos fenyegetéseket kaptunk egy terroristától, egy cornwalli terroristától.”

A Cornwall National Liberation Army sorozatos fenyegetéseket küldött több híres szakácsnak, köztük Jamie Olivernek és Rick Steinnek is. A „nemzeti paramilitáris szervezet” azokat az éttermeket és séfeket célozta, amelyeket angolnak tartottak Cornwallban, és vandalizmussal, illetve gyújtogatással fenyegették meg ezeket – számolt be az esetről a Mirror.

Egy évvel később derült ki számomra, hogy a családom nagyjából 400 éve Cornwallban élt, Penzance-ből, Olvertonból származunk. Az a férfi, aki a halálos fenyegetést küldte, és akit egy másik bűncselekmény miatt elítéltek, csupán második generációs cornwalli volt, és az északi részből származott

– nyilatkozta a sztárséf.