„Csak mérgezik az embert” – Horváth Tamás reagált a feleségét sértegető beszólásokra

A népszerű énekes feleségét, Andikát rengetegen támadták az interneten, amiért a 41. születésnapjára egy Labubu tortát kapott. A kommentcunami ellenére Horváth Tamás tisztán kimondta: számukra nem a tárgyak, hanem az élmények jelentik a legnagyobb értéket.
Andikát 41. születésnapjára férje, Horváth Tamás egy különleges tortával lepte meg: Labubu formájút készíttetett neki. Az ártatlan és játékos gesztus azonban sokakból negatív reakciót váltott ki. A Redditen és az Instagramon egymás után jelentek meg a rosszindulatú kommentek, amelyekben gyerekesnek, sőt éretlennek nevezték a meglepetést.
Az énekes azonban egyáltalán nem hagyta szó nélkül a támadásokat. A Metropolnak elárulta: kizárják életükből a rosszindulatot.
Egyáltalán nem érdekel minket, ki mit gondol rólunk. Nem olvasunk kommenteket, mert tudjuk, hogy csak mérgezik az embert. Nekünk a legfontosabb a család boldogsága és az, hogy minél több időt töltsünk együtt
– mesélte Tamás a Metropolnak.
Tamás azt is elárulta, hogy a Labubu figurákat egy nyereményjátékon nyerte, és a legtöbbet barátok gyermekeinek ajándékozták. „Nálunk az ajándékozás inkább élményekről szól. Imádunk kirándulni, új városokat felfedezni vagy csak egy nagy sétát tenni a természetben. Andi mindig azt mondja: az élmények maradnak velünk, nem a tárgyak” – hangsúlyozta.
Bár az énekes maga is gyűjtő, több mint 900 Dragon Ball figurával büszkélkedhet, felesége teljesen más beállítottságú.
Ő egyáltalán nem gyűjt tárgyakat, inkább a közös programokban talál örömet. De mindenben támogat, még abban is, hogy port töröl a figuráimról
– mesélte nevetve.
A születésnapok a házaspárnál mindig különlegesek: gyakran vicces, formabontó tortákkal lepik meg egymást. „Egyik évben Andi egy húslevestortával készült, fazékban, répával és hússal együtt. Óriási siker volt, több mint egymillió megtekintést ért el TikTokon. Nálunk ezek inkább közös nevetésekről szólnak, nem tárgyakról” – mondta Tamás.
A Labubu-torta körüli rosszindulat tehát nem tudta beárnyékolni a boldog születésnapot. „Hálás vagyok, hogy egy ilyen feleségem van, aki mindenben támogat. Mi a saját életünket éljük, és nem foglalkozunk azzal, mit mondanak mások” – zárta gondolatait az énekes.
A magánéleti támadások tehát nem ingatták meg Horváth Tamást, aki a képernyőn is hétről hétre bizonyítja tehetségét. A Sztárban sztár színpadán újra és újra megmutatja, milyen sokoldalú előadó, miközben a nézők szívét is elnyeri minden produkciójával. A műsorban nyújtott teljesítménye is azt mutatja, hogy az énekes nemcsak a magánéletében, hanem a karrierjében is kiegyensúlyozott és sikeres, felesége támogatásával az oldalán.
