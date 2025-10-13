RETRO RÁDIÓ

Ezt látni kell: Magassarkúban emeli fel a lábát a fürdőkádból a magyar szexuálpszichológus

Hevesi Kriszta pontosan tudja, mire van szüksége követőinek.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.13. 21:30
szexuálpszichológus szexi Hevesi Kriszta

Az ország egyik kedvenc szexuálpszichológusa, Hevesi Kriszta ismét kitett magáért. Nem akárhonnan, hanem egyenesen a fürdőkádból posztolt magáról szexi fotót.

Hevesi Kriszta Fotó: Bors
Hevesi Kriszta Fotó: Bors

Hevesi Kriszta fürdőkádból posztolt

Hevesi Kriszta meglepte a rajongóit, hiszen különleges fotót tett közzé magáról hétfőn reggel. A szexuálpszichológus viccesen ki is tért arra, hogy ettől a képtől majd biztosan jobban fog indulni a reggel.

Hurrá, hétfőőő!!! Ja, nem… 

- írta humorosan, de rajongói nem hagyták annyiban a kijelentését. Valaki rögtön válaszolt neki:

Így mindjárt jobb a kezdés a hétre!

- fűzte hozzá a követője, így biztosítva Krisztát arról, hogy nagy benyomást tett azokra, aki megnézték a képet. Mások is hozzászóltak, hogy tetszésüket fejezzék ki a fotóval kapcsolatban: "Tökéletes", "Magnifique", és ezekhez hasonló kommentek érkeztek a kép alá, amelyen Hevesi Kriszta magassarkúban emeli lábát az ég felé egy kád rózsaszín lufiban fekve.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu