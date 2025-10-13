Ezt látni kell: Magassarkúban emeli fel a lábát a fürdőkádból a magyar szexuálpszichológus

Hevesi Kriszta pontosan tudja, mire van szüksége követőinek.
Az ország egyik kedvenc szexuálpszichológusa, Hevesi Kriszta ismét kitett magáért. Nem akárhonnan, hanem egyenesen a fürdőkádból posztolt magáról szexi fotót.
Hevesi Kriszta meglepte a rajongóit, hiszen különleges fotót tett közzé magáról hétfőn reggel. A szexuálpszichológus viccesen ki is tért arra, hogy ettől a képtől majd biztosan jobban fog indulni a reggel.
Hurrá, hétfőőő!!! Ja, nem…
- írta humorosan, de rajongói nem hagyták annyiban a kijelentését. Valaki rögtön válaszolt neki:
Így mindjárt jobb a kezdés a hétre!
- fűzte hozzá a követője, így biztosítva Krisztát arról, hogy nagy benyomást tett azokra, aki megnézték a képet. Mások is hozzászóltak, hogy tetszésüket fejezzék ki a fotóval kapcsolatban: "Tökéletes", "Magnifique", és ezekhez hasonló kommentek érkeztek a kép alá, amelyen Hevesi Kriszta magassarkúban emeli lábát az ég felé egy kád rózsaszín lufiban fekve.
