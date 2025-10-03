Agárdi Szilvinek szegezték a kérdést: mi van, nem látsz?! A válasz parádés volt

Agárdi Szilvia közgazdászként végzett, modellkedett is és esélyegyenlőségi aktivistaként is tevékenykedett már. De a fő profilja persze az, hogy énekesnő. A tehetséges vak lány még a 2012-es The Voice című tehetségkutatóban tűnt fel, azóta pedig minden műsorban sikert aratott. De a rajongók nemcsak hangja, hanem elképesztő életszeretete miatt is imádják.

Agárdi Szilvia párja mellett lépett bele egy földre rakott nachosba, ebből lett a balhé (Fotó: Karnok Csaba)

Agárdi Szilvihez illetlen kérdést intéztek

Az énekesnő most elárulta, egyik kedvenc hobbija például moziba menni. Mint mondja, a hanghatások és a mozis rágcsa kerek élményt biztosít neki. Humorát sem hagyja otthon egy-egy ilyen alkalomkor…

„Egyszer, az egyik alkalommal, amikor a moziba mentünk, mentem fel a lépcsőn és beleléptem egy nachosba… És amikor a srác felnézett, azt kérdezte: mi van, nem látsz?! Én pedig azt mondtam, hogy: nem! És továbbmentem a fehér botommal” – idézte fel nevetve a TikTok-csatornáján, ahol Agárdi Szilvi férje is feltűnik.

Agárdi Szilvia férje is imád vele moziba járni

Agárdi Szilvi hozzátette:

„Az egyik kedvenc elfoglaltságom az, hogy moziba menjek a barátaimmal, a férjemmel és a családtagjaimmal. Bár tudom, hogy semmit sem látok a vászonból, de ők elmesélik, hogy mit látnak, milyen arca van a színésznek, mit fog éppen a kezében. Én pedig megpróbálom elképzelni, hogy mi történik a jelenetben. Egyébként annyira jók a hanghatások, mintha tényleg ott lennék. A kedvencem a popcorn…” – taglalta a vak énekesnő, aki az elmúlt időben némi kritikát is kapott a hallhatóktól. Ez azonban mára lecsengett, és a kommentelők imádják Szilvi életigenlését:

„Szilvi, annyira aranyos vagy, csodálatos ember” – méltatta egy követője.

„Bárcsak több ilyen ember lenne, mint te” – írta egy másik.

„Na jó, hogy lehetsz ennyire aranyos? Szerintem nem ciki vakon moziba menni, hanem elég nagy bátorság, és szerintem ezzel a többieket is bátorítod, ami nagyon jó” – vélekedett egy újabb.

„Annyira aranyos vagy, hogy ennyire élvezed az életet, és téged nem állít meg az, hogy nem látsz” – vélekedett megint más a tehetséges énekesnő hozzáállásáról.