Elképesztő életek: Bepillantást nyerhettünk a roadok izgalmas mindennapjaiba

A Roadlegendák Bálint Csaba 2024 áprilisában megjelent könyve, amely a legendás roadok életéről szól.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.15. 17:43
Bálint Csaba kötet Road könyv

Nélkülözhetetlen a sztárok színpadon tündökléséhez a roadok létezése. Emberfeletti munkájukkal biztosítják a fellépők teljesítményét. A Roadlegendák Bálint Csaba 2024 áprilisában megjelent könyve, amely legendás roadok című interjúfolyamának első kötete után - mintegy másfél évi várakozást követően - látott napvilágot. A rendkívüli kiadványban rendkívül erős képanyaggal szemlélteti a roadok rejtélyekkel teli világát.

Fotó: Bálint Csaba archívuma

Igazi kaland a road szakma

Néhány lélegzetelállító plakát is megjelent a könyvben Bálint Csaba komoly fotógyűjtésének köszönhetően. Az egyik például "Magda Bódyová" fellépését hirdeti Csehszlovákiában. A tapintatos roadok azonban nem teregetnek ki semmiféle "szennyest" vagy titkot. Az életük amúgy is elég izgalmas: pakolás, aztán kilométerek százai, előadások, cuccfejlesztések, szerencsésebb esetben család is és az aprónak tűnő, ám annál jelentősebb súlyú gondok.

Fotó: Bálint Csaba archívuma

Rengeteg híres és érdekes történetet elevenít meg a könyv, például arról is, hogy miképpen úszták meg, ha éppen nem volt jogosítványuk. De olyan történettel is szolgál a kötet, amelyben használtautó-telepeken vásárolt IFA-val szállították a zenekarok felszereléseit. Az emberek szemében óriási kalandnak tűnik az egész roadszakma, ahogy az Aviákkal, Barkasokkal minden nehézség ellenére a zenekari cuccok mindig ott voltak időben. A könyvben arra is fény derül, hogyan érkezett meg az Omega első kamionja.

Fotó: Bálint Csaba archívuma

Nemzetközi produkciókban a roadok

A roadok elmesélik, hogy a nyolcvanas években hogyan és miként kerültek be nemzetközi produkciókba. Egyikük-másikuk olyan sztárokkal is együtt dolgozhatott, mint Bob Dylan vagy épp Tina Turner. Utóbbiról egy nagyon jellemző történet is olvasható a könyvben, miszerint a zongoristája lekicsinylően nyilatkozott egy keleti gyártmányú hangszer kapcsán, mire a világhírű énekesnő egy gesztussal meggyőzte őt, hogy ez a világ legjobb zongorája, neki más dolga nincs, csak játszani rajta.

A kötet címlapja Fotó: Bálint Csaba

Vajon a mai roadoknak is ennyi, égbekiáltóan sok és nehéz munkája van, mint az évtizedekkel korábban dolgozó elődeiknek? Ezek persze örök kérdések maradnak, de akit érdekel a zenész-, illetve a roadszakma történelme, sok kérdésre választ kaphat Bálint Csaba legújabb kötetéből.

 

