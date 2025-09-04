Piásan vezetett, csattant a bilincs a sorozatsztár csuklóján

Nicholas Braun színész Moultonborough városában, New Hampshire államban vezette autóját, amikor a rendőrség megállította. Egy időre fogdába került, ugyanis nem ment át a teszten, ittasan vezetett – írta a The Sun. Az Emmy-díjra jelölt színészről nem készült rendőrségi fotó, mert a TMZ szerint a rendőrség kamerája nem működött.

Nicholas Braun jogosítványa bánta a kalandot (Fotó: Getty Images via AFP)

Nicholas Braun is megpróbált hatalomhoz jutni

A színész legismertebb alakítása Greg Hirsch szerepe volt az HBO Max népszerű sorozatában, a Succession - Utódlásban, amelyből négy évad készült. Három alkalommal jelölték Emmy-díjra drámasorozat mellékszereplő kategóriában: 2020-ban, 2022-ben és 2023-ban.

A kritikusok által sokat dicsért sorozat kreátora Jesse Armstrong volt. A széria a Roy család körül forog, akik egy hatalmas szórakoztatóipari vállalatot irányítanak, ahol a Brian Cox által alakított Logan Roy betegsége után azonmód megindul a harc a hatalomért, a vezető pozícióért. A fiait Alan Ruck (Connor), Jeremy Strong (Kendall), Kieran Culkin (Roman) és Sarah Snook (Shiv) alakítják. A most rendőrségi ügybe keveredett Nicholas Braun szerepe szerint Greg Hirsch, Logan unokaöccse, akit szintén igyekszik valamilyen jelentős pozícióhoz jutni a médiaipari gigásznál.

Nicholas Braun olyan filmekben és sorozatokban szerepelt az Utódlás mellett, mint az Álmaid hőse, a Mikulás Rt. vagy a Hogyan legyünk szinglik? és a Páratlan párosok.

Ha valaki most kezdene bele az Utódlásba, itt az első évad előzetese: