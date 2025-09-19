Gyászol a televízió világa: elhunyt a legendás műsorvezető

A híres műsorvezetőt, Roger Climpsont, sokan legendás televíziós személyiségként tartották számon, de most a szeretett hírolvasótól kell búcsút vennünk: elhunyt 93 éves korában.

Elhunyt Roger Climpson a legendás műsorvezető Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Karrierje több mint öt évtizedet ölelt fel. A This Is Your Life és a Seven News ausztrál riportere álmában hunyt el szeptember 18-án.

Roger nem átlagos műsorvezető volt

Rogert nemcsak a televízió képernyőjén követték a rajongók. Szerepelt rádióműsorokban, színházban és más televíziós produkciókban is. A Peterboroughban született legenda eredetileg a Királyi Légierőhöz szeretett volna csatlakozni, ám egy tüdősérülés miatt kénytelen volt feladni álmát. 1949-ben költözött Ausztráliába, ahol három évvel később megismerte feleségét - írja a Daily Star.

A szomorú hír hallatán rajongói megható üzeneteket hagytak:

Szomorúan fogadtam Roger Climpson halálhírét. Gyerekkoromból kedves emlékként őrzöm, amikor anyukám a műsoron dolgozott, és elmehettünk a This Is Your Life felvételeire. Remek műsorvezető volt.

Egy másik hozzászóló és régi kollégája így emlékezett:

Nagyon szomorú vagyok a hír hallatán. Roger nagyszerű műsorvezető volt, igazi úriember. Nagyon kedves volt hozzám, amikor fiatal riporterként dolgoztam a Channel 7 11.00 órás műsorában.

Valaki más ezt írta: