Gyászol a televízió világa: elhunyt a legendás műsorvezető

Rajongói szívszorító sorokat írtak a szomorú hír hallatán. A műsorvezető 93 éves volt.
A híres műsorvezetőt, Roger Climpsont, sokan legendás televíziós személyiségként tartották számon, de most a szeretett hírolvasótól kell búcsút vennünk: elhunyt 93 éves korában.
Karrierje több mint öt évtizedet ölelt fel. A This Is Your Life és a Seven News ausztrál riportere álmában hunyt el szeptember 18-án.
Rogert nemcsak a televízió képernyőjén követték a rajongók. Szerepelt rádióműsorokban, színházban és más televíziós produkciókban is. A Peterboroughban született legenda eredetileg a Királyi Légierőhöz szeretett volna csatlakozni, ám egy tüdősérülés miatt kénytelen volt feladni álmát. 1949-ben költözött Ausztráliába, ahol három évvel később megismerte feleségét - írja a Daily Star.
A szomorú hír hallatán rajongói megható üzeneteket hagytak:
Szomorúan fogadtam Roger Climpson halálhírét. Gyerekkoromból kedves emlékként őrzöm, amikor anyukám a műsoron dolgozott, és elmehettünk a This Is Your Life felvételeire. Remek műsorvezető volt.
Egy másik hozzászóló és régi kollégája így emlékezett:
Nagyon szomorú vagyok a hír hallatán. Roger nagyszerű műsorvezető volt, igazi úriember. Nagyon kedves volt hozzám, amikor fiatal riporterként dolgoztam a Channel 7 11.00 órás műsorában.
Valaki más ezt írta:
Roger Climpson legendás volt mindenben, amit csinált, minden műsor jobb lett az ő jelenlétével! Imádtam nézni, amikor a Australia’s Most Wanted-ben szerepelt. Nyugodj békében, legenda!
