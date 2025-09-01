,,El fogok menni – nem kell aggódnom, várom már” - végleg búcsúzik a legendás komikus

John Cleese, a Monty Python-legenda, nyíltan beszélt egészségi állapotáról és legújabb vállalkozásáról, amelyről saját szavaival élve „akár meg is ölheti”. A 85 éves komikus az elmúlt években több orvosi problémával küzdött: kettes típusú cukorbetegséget diagnosztizáltak nála, pacemakert kapott, térdprotézisműtéten esett át, valamint két csípőprotézist is beültettek neki.

John Cleese, a Monty Python legendás komikusa szerint már nincs sok hátra neki. Fotó: AFP

A színész tavaly elárulta, hogy 17 ezer fontot (majdnem 8 millió forint) költött őssejtkezelésekre, amelyek célja életének meghosszabbítása volt. Ehhez rendszeresen, 12–18 havonta Svájcba utazik, ahol a kezelést elvégzik rajta. Elmondása szerint ez segít abban, hogy fiatalos megjelenését megőrizze.

Most azonban új kihívás elé néz: az Egyesült Államokba készül a Not Dead Yet (Még nem haltam meg) című turnéjával. A MailOnline-nak nyilatkozva tréfásan, de nem minden irónia nélkül így fogalmazott:

85 éves vagyok. Két csípőprotézisem van, egy térdprotézisem, süket vagyok az egyik fülemre, pacemakerem van – és három hajbeültetésem. Remélem, nem halok meg a turné alatt. Kimerítő, nevetséges – és őszintén szólva akár meg is ölhet. Ha ez az utolsó alkalom, hát nem rossz módja a távozásnak

Cleese már korábban is kendőzetlenül beszélt a halálhoz való viszonyáról. 2014-ben például kijelentette, hogy nem tervez újabb filmet készíteni, mert az túlságosan megterhelő lenne számára – írja a The Sun. – A A hal neve: Wanda után felmerült, hogy lesz-e harmadik film?

Nem, mert ez túl sok kemény munka. Két és háromnegyed év, és én túl öreg vagyok ehhez a folyamathoz. Ha most kezdenék bele, belehalnék

Akkoriban arról is beszélt, hogy csupán öt-hat évre számít még az életéből. „El fogok menni – nem kell aggódnom az ISIS vagy az Ebola miatt, várom már” – mondta.

Most, több mint egy évtizeddel később, annak ellenére, hogy egészségi gondjai súlyosbodtak, John Cleese még mindig színpadra áll, és humorral próbál szembenézni az idő múlásával és a halál közelségével.