Felfoghatatlan veszteség: halálba zuhant a híres színész

Tragikusan fiatalon hunyt el Yu Menglong kínai színész, énekes. Az Eternal Love című sorozat sztárja volt, ami 18 hónap alatt 50 milliárd megtekintést ért el. Ahogy az AsianOne is beszámolt róla, a menedzsmentje, a Yu Menglong Studio közösségi média nyilatkozatában erősítette meg a hírt.

Tragikusan fiatalon hunyt el a híres színész / Fotó: Pexels (Illusztráció)

Elviselhetetlen fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett Menglongunk szeptember 11-én elhunyt. A rendőrség kizárta a bűncselekmény gyanúját. Reméljük, békében nyugszik, és szerettei erősek maradnak.

Korábban már keringtek pletykák a haláláról, miután egy paparazzi fotós posztolt róla a médiában. Egy azóta törölt bejegyzésben azt írta, hogy a színész, énekes Pekingben halt meg, miután barátja ablakából kizuhant. Állítólag barátai reggel hatkor fedezték fel a holttestét, miután nem találták a lakásban.

Yu Menglong 2013-ban vált híressé a Super Boy kínai énekversenyen, ahol 10. helyen végzett. Még az évben kiadta kislemezét, majd 2015-ben a 9. herceget alakította a Go Princess Go drámában - számol be róla a metro.co.uk.

Ugyanekkor adta ki debütáló albumát a Toy-t, majd Bai Zhen szerepét kapta meg az Eternal Love című sorozatban, népszerűsége pedig szárnyalni kezdett. Utolsó szereplései közé tartozik a 2020-as The Love Lasts Two Minds és The Moon Brightens For You.