"Egy jó házibuli!" - Megszólalt a a DPK rendezvényéről Harsányi Levente

Kezd egyre inkább megtelni érdeklődőkkel a Papp László Sportaréna. Harsányi Levente is megérkezett a DPK találkozójára, majd a Patrióta élő közvetítésén elárulta, a találkozó szerinte jelenleg nyolcas szinten áll, de a nagyszínpad 4 órakor kezdődő programjaival a hangulat várhatóan tízesre emelkedik - írja a Bors.

Harsányi Levente is is megérkezett a DPK találkozójára / Fotó: Bors

Egy jó hangulatú házibulihoz hasonlította a Digitális Polgári Körök gyűlését Harsányi Levente

A Digitális Polgári Körök hangulatáról beszélve Harsányi kiemelte, hogy az expo-jellegű programok különösen emberiek: a látogatók átélik, megkóstolják, és betekintést nyernek a helyi nevezetességekbe. A rendezvény egyedisége abban rejlik, hogy nincs merev szabályrendszer vagy kötött program, hanem az emberek szabadon fedezhetik fel a helyszínt, mintha egy házibuliban lennének: jó arcokkal, jó hangulattal, ahol mindenki felszabadultan érezheti magát.

Nincsenek szabályok, kötöttségek a rendezvényen, egy házibulihoz tudnám hasonlítani, ahol jönnek jó arcok, jó csajok, előkerülnek az italok és azt érzed, hogy ez itt most jó

– árulta el Harsányi Levente műsorvezető, aki kitért arra is, mennyire nehéz a rendezvény koncepcióját átültetni más országok vagy kontinensek sajátosságaihoz. Szerinte az emberekben most egyfajta nyitottság van minden tekintetben, szinte élményként élik meg az életet, és ebben a rendezvény tökéletesen megfelel az elvárásoknak. A közönség jól érzi magát, és minden program hozzájárul a felszabadult, jó hangulathoz.