"Egy jó házibuli!" - Megszólalt a a DPK rendezvényéről Harsányi Levente

Harsányi Levente is megérkezett a DPK találkozójára.
Kezd egyre inkább megtelni érdeklődőkkel a Papp László Sportaréna. Harsányi Levente is megérkezett a DPK találkozójára, majd a Patrióta élő közvetítésén elárulta, a találkozó szerinte jelenleg nyolcas szinten áll, de a nagyszínpad 4 órakor kezdődő programjaival a hangulat várhatóan tízesre emelkedik - írja a Bors.
A Digitális Polgári Körök hangulatáról beszélve Harsányi kiemelte, hogy az expo-jellegű programok különösen emberiek: a látogatók átélik, megkóstolják, és betekintést nyernek a helyi nevezetességekbe. A rendezvény egyedisége abban rejlik, hogy nincs merev szabályrendszer vagy kötött program, hanem az emberek szabadon fedezhetik fel a helyszínt, mintha egy házibuliban lennének: jó arcokkal, jó hangulattal, ahol mindenki felszabadultan érezheti magát.
Nincsenek szabályok, kötöttségek a rendezvényen, egy házibulihoz tudnám hasonlítani, ahol jönnek jó arcok, jó csajok, előkerülnek az italok és azt érzed, hogy ez itt most jó
– árulta el Harsányi Levente műsorvezető, aki kitért arra is, mennyire nehéz a rendezvény koncepcióját átültetni más országok vagy kontinensek sajátosságaihoz. Szerinte az emberekben most egyfajta nyitottság van minden tekintetben, szinte élményként élik meg az életet, és ebben a rendezvény tökéletesen megfelel az elvárásoknak. A közönség jól érzi magát, és minden program hozzájárul a felszabadult, jó hangulathoz.
A nagyszínpad 4 órától kezdődő programjai között Orbán Viktor is beszédet mond majd, amire sok hazai sztár is kíváncsi: Nagy Feró, Kucsera Gábor és Pataky Attila például már megérkeztek a helyszínre, hogy élvezzek a mai esemény minden momentumát. A szervezők tudatosan alakították úgy az eseményt, hogy minden generáció számára élményt nyújtson, miközben az autentikus helyi ízek, italok és kulturális bemutatók mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az Aréna megteljen élettel és energiával.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.