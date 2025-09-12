25 év után derült ki: eltitkolt gyermeke született a hercegnek

Negyed évszázad után derült ki, hogy a király öccsének és egy popsztárnak közös gyermeke van. A belga királyi család elismerte a hír valódiságát.

Laurent hercegnek 25 évvel ezelőtt eltitkolt gyermeke született / Fotó: Belga via AFP

A 61 éves herceg bevallotta, hogy igazak a pletykák: 2000-ben született egy gyermeke egy akkori belga popsztártól Wendy van Wantentől. A most 25 éves Clément Vandenkerckhove teljesen tisztában van azzal, honnan származik és a Life.hu cikke szerint már fel is vette a kapcsolatot a vér szerinti apjával.

A jelenlegi belga uralkodó, Fülöp öccse, Laurent herceg hivatalosan is elismerte, hogy Clément a fia, de leszögezte, hogy nem fog elárulni ennél több információt a fiúról vagy születésének körülményeiről. A popsztár és a herceg viszonya viszont óriási port kavart, mivel Laurent herceg közben randizgatott későbbi feleségével, Claire Coombs-szal, aki jelenleg Belgium hercegnéje.

Ezzel a bejelentéssel elismerem, hogy Clément Vanenkerckhove biológiai apja vagyok. Az elmúlt években nyíltan és őszintén beszéltünk egymással erről. Ez a bejelentés az érintettek iránti tiszteletből történik és egy közös döntés eredménye. Tisztelettel kérem a médiát, hogy a lehető legdiszkrétebben kezeljék ezt az ügyet a bensőséges természete miatt. További nyilatkozatokat és magyarázatokat nem szándékozok tenni az ügyben

- írta Laurent herceg egy közleményben.

Mikor édesanyja elárulta Clément-nek, hogy királyi sarj, így reagált:

Elsőnek visszakérdeztem: ha ő a herceg, akkor én mi vagyok? A nagybátyám Belgium királya! Ezután anyukám adott egy telefonszámot, én pedig tárcsáztam. A szívem a torkomban dobogott, miközben vártam, hogy felvegye. Azóta rendszeresen beszélünk, nem haragszom rá. Mindannyian emberek vagyunk, nem? Sem az apám, sem az anyám nem tett semmi rosszat. Én pedig nem vágyom semmi másra, csak hogy normálisan élhessem az életemet.

Clément létezése, azonban semmiben nem befolyásolja a trónöröklési sorrendet.