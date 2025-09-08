„Engem soha nem tartottak kommersz értelemben szépnek” – Cinthya Dictator fájdalmasan őszinte vallomást tett

Cinthya Dictator a hazai celebvilág egyik megkerülhetetlen alakja, aki az évek alatt több fronton is bizonyította már tehetségét. Az egyedi stílussal és divatérzékkel rendelkező híresség ontja magából a művészetet, de sajnos őt sem kerülik el az internetes trollok: rendszeresen beszólnak neki a külseje, kinézete miatt.

Cinthya Dictator Fotó: Máté Krisztián

Most egy mondhatni fájdalmasan őszinte poszttal jelentkezett Cinthya Dictator, ugyanis a szépségről osztotta meg gondolatait, és közben azt is elárulta, hogy őt sosem tartották kommersz értelemben szépnek.

A szépséget évezredek óta próbáljuk meghatározni. Platón az isteni rend tükröződését látta benne, Nietzsche szerint a szépség mindig veszélyes, mert túlmutat az erkölcs határain, Simone de Beauvoir pedig arra figyelmeztetett, hogy a szépség társadalmi konstrukció is.

Engem soha nem tartottak kommersz értelemben szépnek. De megtanultam nem másokhoz kell mérnem magam, hanem a saját pillanataimhoz. Ahhoz, hogy szembe tudok nézni magammal, hogy újra és újra bele tudok állni a tekintetembe.

Az önbizalom nem arról szól, hogy mindig megfeleljünk a külvilág elvárásainak, hanem arról, hogy legyen bátorságunk a saját mércénkhez tartani magunkat akkor is, ha az kívül esik a megszokott definíciókon

– írta Cinthya Dictator.

Itt lehet megtekinteni a különleges képekkel illusztrált posztot: