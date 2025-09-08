„Engem soha nem tartottak kommersz értelemben szépnek” – Cinthya Dictator fájdalmasan őszinte vallomást tett

Cinthya Dictator megosztotta a gondolatait a szépséggel kapcsolatban.
Cinthya Dictator a hazai celebvilág egyik megkerülhetetlen alakja, aki az évek alatt több fronton is bizonyította már tehetségét. Az egyedi stílussal és divatérzékkel rendelkező híresség ontja magából a művészetet, de sajnos őt sem kerülik el az internetes trollok: rendszeresen beszólnak neki a külseje, kinézete miatt.
Most egy mondhatni fájdalmasan őszinte poszttal jelentkezett Cinthya Dictator, ugyanis a szépségről osztotta meg gondolatait, és közben azt is elárulta, hogy őt sosem tartották kommersz értelemben szépnek.
A szépséget évezredek óta próbáljuk meghatározni. Platón az isteni rend tükröződését látta benne, Nietzsche szerint a szépség mindig veszélyes, mert túlmutat az erkölcs határain, Simone de Beauvoir pedig arra figyelmeztetett, hogy a szépség társadalmi konstrukció is.
Engem soha nem tartottak kommersz értelemben szépnek. De megtanultam nem másokhoz kell mérnem magam, hanem a saját pillanataimhoz. Ahhoz, hogy szembe tudok nézni magammal, hogy újra és újra bele tudok állni a tekintetembe.
Az önbizalom nem arról szól, hogy mindig megfeleljünk a külvilág elvárásainak, hanem arról, hogy legyen bátorságunk a saját mércénkhez tartani magunkat akkor is, ha az kívül esik a megszokott definíciókon
– írta Cinthya Dictator.
Itt lehet megtekinteni a különleges képekkel illusztrált posztot:
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.