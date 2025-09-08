RETRO RÁDIÓ

„Engem soha nem tartottak kommersz értelemben szépnek” – Cinthya Dictator fájdalmasan őszinte vallomást tett

Cinthya Dictator megosztotta a gondolatait a szépséggel kapcsolatban.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.08. 20:30
szépség Cinthya Dictator vallomás

Cinthya Dictator a hazai celebvilág egyik megkerülhetetlen alakja, aki az évek alatt több fronton is bizonyította már tehetségét. Az egyedi stílussal és divatérzékkel rendelkező híresség ontja magából a művészetet, de sajnos őt sem kerülik el az internetes trollok: rendszeresen beszólnak neki a külseje, kinézete miatt.

20221213_avatar bemutato_030_MK_MP
Cinthya Dictator Fotó: Máté Krisztián

Most egy mondhatni fájdalmasan őszinte poszttal jelentkezett Cinthya Dictator, ugyanis a szépségről osztotta meg gondolatait, és közben azt is elárulta, hogy őt sosem tartották kommersz értelemben szépnek.

A szépséget évezredek óta próbáljuk meghatározni. Platón az isteni rend tükröződését látta benne, Nietzsche szerint a szépség mindig veszélyes, mert túlmutat az erkölcs határain, Simone de Beauvoir pedig arra figyelmeztetett, hogy a szépség társadalmi konstrukció is.
Engem soha nem tartottak kommersz értelemben szépnek. De megtanultam nem másokhoz kell mérnem magam, hanem a saját pillanataimhoz. Ahhoz, hogy szembe tudok nézni magammal, hogy újra és újra bele tudok állni a tekintetembe.
Az önbizalom nem arról szól, hogy mindig megfeleljünk a külvilág elvárásainak, hanem arról, hogy legyen bátorságunk a saját mércénkhez tartani magunkat akkor is, ha az kívül esik a megszokott definíciókon

– írta Cinthya Dictator.

Itt lehet megtekinteni a különleges képekkel illusztrált posztot:

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu