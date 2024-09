Cinthya Dictator esküvői ruhája másra is jó lesz

Mint arról a lapok beszámoltak, a napokban összeházasodott Cinthya Dictator és kedvese, Molnár Tamás zenész. Az extravagáns pár a tőlük megszokott vagánysággal tette mindezt, szűk körben, a tengerentúlon keltek egybe egy mini kápolnában, amilyet a filmekben lehet látni.

Cinthya Dictator Molnár Tamás felesége lett a napokban (Fotó: Szabolcs László)

Cinthya Dictator ruhája

A stílusos ceremóniáról és az utána készült fotózásról több részletet is megosztott a nagyközönséggel a Cinthya Dictator párja és maga fotóművésznő is, többek között láthattuk, ahogy a Hollywood felirat előtt csókolják egymást, de készültek nagyon stílusos sivatagban pózolós képek is. A menyasszony, Cinthya ruhája is nagyon különleges volt, tüllszoknyát viselt.

„Már a kezdetektől fogva határozott elképzelésem volt arról, hogy egy egyedi ruhát akarok, de nem tudtam, pontosan milyet. Szerettem volna az átlagtól kicsit eltérő ruhát, ami nem feltűnő, de különleges. Pont olyat, mint amilyen én vagyok!” – írta, majd Cinthya Dictator Instagram-videóban is ki fejtette a ruhával kapcsolatos véleményét:

Nem egészen az a menyasszony voltam, aki gyerekkorától kezdve az esküvőről álmodik. De ahogy elkezdtük a tervezési folyamatot, hétről hétre egyre jobban beleszerettem a ruhámba, és most ott tartok, hogy igazából le sem szeretném venni.

Meghökkentő ötlet

Cinthya azt is elmondta, hogy egészen biztos benne, hogy a menyasszonyi ruhája nem marad a szekrényben ahogy szokott más hétköznapi családoknál, hogy megvárja az esetlegesen születendő leány gyermek felcseperedését, és őt is kiszolgálja, hanem átváltozik hétköznapi viseletté egy kis csavarral: