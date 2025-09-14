Mire emlékszel a Big Brotherből majd' 25 év távlatából?

A tévés valóságshow-k, így a Big Brother őse az egykori Music TV-n, az MTV-n látott The Real World volt, ez 1992-ben rajtolt. Az MTV történelmének egyik leghosszabb ideig futó műsora volt, amelyben hét-nyolc fiatal felnőttet választottak ki, akik egy időre együtt éltek egy új városban, egy lakásban, miközben vették őket a kamerák. Meglehetősen szabadon beszéltek a fiatalok olyan témákról, mint a szex, az előítéletek, a vallás, az abortusz, a betegségek, a szexualitás, az AIDS, a halál, a politika és a kábítószer-fogyasztás, a formátum egészen új, szokatlan volt, de nagy nézettséget produkált.

A reality műfajának későbbi királya, a Big Brother 1999-ben tűnt fel először a (holland) képernyőkön, de ez sokban különbözött már a The Real Worldtől. A kamerák ekkor már folyamatosan és mindenhol vették a szereplőket, gyakorlatilag nem volt olyan zuga a háznak, ahová a szereplők elbújhattak volna, nem volt olyan beszélgetés, amit ne vett volna mikrofon.

Rengeteg Big Brother-évad készült

A formátum világszerte sikeres lett, 2023-ig több mint 500 (!) évad forgott belőle hatvannál több országban, emellett sok klón, hasonló műsor is készült, többek közt itthon is. A Big Brother (Nagy Testvér, aki mindig szemmel tart), amely a címét a híres George Orwell-regényből kapta, sok átlagos emberből csinált – legalább ideiglenesen – lokális sztárt, médiacelebet, és akinek volt legalább valamilyen extra képessége, az kamatoztatni is tudta az így megszerzett, Andy Warhol szövegéből ismert „15 perc hírnevet”.

Magyarországon a TV2 vette meg a formátumot, és az első évad a tévétársaság reményeinek megfelelően hatalmas siker lett, témát adott a mindennapokban, rengeteg ember beszélgetett arról másnap, munkahelyen, boltban, liftben, otthon, mi volt a tévében, mi történt a Big Brother-házban. A szereplők hetek alatt ismertek lettek – de nem mindenkinek alakult jól az élete.