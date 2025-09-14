RETRO RÁDIÓ

Mire emlékszel a Big Brotherből majd' 25 év távlatából?

1992-ben indult a tévés valóságshow-k őse, majd 1999-ben elrajtolt az első Big Brother, Hollandiában. Később világszerte nagy siker lett, itthon a TV2 adta a magyar verziót. Kikre emlékszel a magyar Big Brother műsorából?

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.14. 17:30
Big Brother reality TV2

A tévés valóságshow-k, így a Big Brother őse az egykori Music TV-n, az MTV-n látott The Real World volt, ez 1992-ben rajtolt. Az MTV történelmének egyik leghosszabb ideig futó műsora volt, amelyben hét-nyolc fiatal felnőttet választottak ki, akik egy időre együtt éltek egy új városban, egy lakásban, miközben vették őket a kamerák. Meglehetősen szabadon beszéltek a fiatalok olyan témákról, mint a szex, az előítéletek, a vallás, az abortusz, a betegségek, a szexualitás, az AIDS, a halál, a politika és a kábítószer-fogyasztás, a formátum egészen új, szokatlan volt, de nagy nézettséget produkált.

Big Brother
Nagy siker volt itthon a Big Brother 1, amit BB Évi nyert meg (Fotó: Bors)

A reality műfajának későbbi királya, a Big Brother 1999-ben tűnt fel először a (holland) képernyőkön, de ez sokban különbözött már a The Real Worldtől. A kamerák ekkor már folyamatosan és mindenhol vették a szereplőket, gyakorlatilag nem volt olyan zuga a háznak, ahová a szereplők elbújhattak volna, nem volt olyan beszélgetés, amit ne vett volna mikrofon.

Rengeteg Big Brother-évad készült

A formátum világszerte sikeres lett, 2023-ig több mint 500 (!) évad forgott belőle hatvannál több országban, emellett sok klón, hasonló műsor is készült, többek közt itthon is. A Big Brother (Nagy Testvér, aki mindig szemmel tart), amely a címét a híres George Orwell-regényből kapta, sok átlagos emberből csinált – legalább ideiglenesen – lokális sztárt, médiacelebet, és akinek volt legalább valamilyen extra képessége, az kamatoztatni is tudta az így megszerzett, Andy Warhol szövegéből ismert „15 perc hírnevet”.

Magyarországon a TV2 vette meg a formátumot, és az első évad a tévétársaság reményeinek megfelelően hatalmas siker lett, témát adott a mindennapokban, rengeteg ember beszélgetett arról másnap, munkahelyen, boltban, liftben, otthon, mi volt a tévében, mi történt a Big Brother-házban. A szereplők hetek alatt ismertek lettek – de nem mindenkinek alakult jól az élete. Alább a kvíz, teszteld, mire emlékszel!

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Melyik évben indult a Big Brother első évadja itthon?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Ki volt Till Attila mellett a műsorvezető?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Ki van a képen balról?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Hol vették fel a műsort?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Ki látható Tillától balra?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Mikor ért véget az első évad?
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. Ki a kalapos nő?
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. Emlékezetes szereplő volt. A neve...
9.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9. Mi volt Évi foglalkozása?
10.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10. Népszerű szereplő volt, negyedik lett. Ki ő?
11.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
11. Hányadik lett Renátó?
12.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
12. Hány százalékot kapott a végén Bálint?
13.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
13. Hány évad készült itthon?
14.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
14. Hány milliót nyert a végén BB Évi?

 

 

