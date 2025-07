Utolsó fotók a szülés előtt: Vajna Timi hatalmas hassal is elképesztően nőies

Vajna Tímea, a magyar üzletasszony, modell és influencer lenyűgöző kismamafotókkal jelentkezett közösségi oldalán: sminkben, testhez simuló kismamaruhában, hatalmas kismama pocakkal büszkén-boldogan pózol. Ezek lehetnek a szülés előtti utolsó művészi fotók Timiről. A fotók igazán nőies és gyönyörű pillanatokat ragadnak meg, ahol Timi ragyogó mosollyal és természetes bájjal ünnepli a közelgő anyaság csodáját.

„Hamarosan érkezik a kis nyári csoda!” – írta kismamafotóihoz Vajna Timi (Fotó: MW archív)

Édes bejegyzést kaptak a mesés képek

A bejegyzés és a képek azonnal utat találtak a rajongók szívéhez, akik egytől egyig lelkesen várják a kisbabát, és sok szeretettel köszöntik a kismamát. Vajna Timi hosszú évek óta az egyik legnépszerűbb médiaszemélyiség Magyarországon. Több televíziós műsorban is feltűnt, emellett aktív közösségi médiás jelenléttel rendelkezik, őszinte és közvetlen stílusával hamar sokak kedvence lett. A család és a gyermekvállalás mindig is fontos szerepet játszott az életében, így különösen megható látni, hogy most egy új élet érkezésére készül.

Timi már a várandósság végén jár, bármelyik pillanatban megszülethet a kis jövevény. Az internet népe pedig izgatottan figyeli a híreket, és alig várja, hogy a kis nyári csoda megérkezzen.