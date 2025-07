Tragédia: elhunyt a 90-es évek R'n'B sztárja

Robbie Pardlo 2025. július 17-én, szerettei körében, new jersey-i otthonában halt meg.

A City High, melynek Robbie is a tagja volt, az ezredforduló egyik ikonikus R&B triója volt, és a 2001-es What Would You Do? című slágerük milliók szívét érintette meg, különösen az egyedülálló szülők és a szegénységben élők körében tarolt. A dal gyorsan bekerült a Billboard Hot 100 top 10-es listájára. A trió 1999-től 2003-ig működött együtt, de hatásuk máig érzékelhető.

A City High története különleges: Pardlo eredetileg szólóénekesként indult, de később csatlakozott hozzá iskolatársa, Ryan Toby. Azért, hogy kitűnjenek a férfi duók sorából, behozták Claudette Ortizt is – így született meg az a formáció, amit a világ City High néven ismert meg.

Robbie hangja és a trió történetmesélő stílusa mély nyomot hagyott a rajongókban

– írja a Mirror.

Az együttes mindössze egy stúdióalbumot adott ki, amely a Billboard 200 listáján a 34. helyig jutott, és kritikai elismerést kapott. Másik sikeres slágerük, a Caramel, a rapper Eve-vel közösen készült, és szintén bekerült a Hot 100 top 20-as mezőnyébe.