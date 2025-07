„Most sincs rajtam” – fellelkesült a magyar énekesnő a koncertszervező szavai hallatán

„Olyan meglepő dolgot kértek tőlem, hogy magam sem hiszem el!” – kezdi nevetve Agárdi Szilvi az Instagram-oldalára napokban feltöltött videója elején.

Lelkesen mesélte Agárdi Szilvi, hogy kifejezetten kérte a rendezvényszervező: ne napszemüvegben lépjen fel! Fotó: Kovács Tamás/MTI

Majd így folytatja a vak énekesnő: „Képzeljétek el, felhívott egy rendezvényszervező bennünket, és meghívott fellépni, és a telefon másik végén volt egy kérése. Méghozzá az, hogy a fellépés alatt ne viseljek napszemüveget, merthogy látta a videómat azzal kapcsolatban, hogy úgy döntöttem, hogy a jövőben már csaj napszemüvegben lépek fel. És aztán tudjátok a többit is, hogy végül úgy döntöttem, annyi levél érkezett és annyi visszajelzés, hogy így kedveltetek meg, hogy így szoktatok meg, hogy ilyen a szemem, hogy aztán úgy döntöttem, nem viselek napszemüveget. És most sincs rajtam! Szóval ez egy olyan különleges visszajelzés volt, hogy tényleg, az embereknek nagyon nagyon fontos a teljes valóság. Az a nyers valóság, amit most éppen láttok.”

