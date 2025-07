Mindenkit levett a lábáról Rubint Réka szexi fotósorozata: „Egyszerűn világi”

Rubint Rékát mindenki úgy ismerheti, mint magyar fitneszedző, üzletasszony, különböző fitneszkiadványok, edzésprogramok szerzője. 2017-ben a Forbes őt választotta a 10. legbefolyásosabb magyar nőnek a médiában.

Férje Schóbert Norbert. Gyermekeik: Lara (2003. október 6.), Norbert (2005. szeptember 7.), Zalán (2011. március 10.). 2016-ban A nagy duett 4. szériájában Rubint Réka Pintér Tiborral együtt szerepelt. Így a neve minden magyar számára egészen biztosan ismert.

Rubint Réka nemcsak bomba formában van, nála már ez az alap, hanem kisugárzása is magával ragadó. Olyan erős nőiesség, vonzerő és karizma árad belőle, amit csak kevesek tudhatnak magukénak. Most mégis közösségi oldalán rajongóihoz fordult segítségért. A gyönyörűséges Réka, ugyanis nem tudta eldönteni melyik ruhaszett áll neki a legjobban. Ha minket kérdezne nem lenne sokkal beljebb a válaszunkkal ugyanis egytől-egyig minden szett fantasztikusan áll neki. Ám több követője is a narancssárga ruhácskában látta a legtündöklőbbnek.

A fitnesz lady a fotóin mélyen dekoltált és egészen rövid szoknyácskákba is látható. Mindegyikben varázslatosan fest, ami mellett Görögország mesés látképei elhomályosulnak. A fotókat ide kattintva tekintheted meg.

- Mindegyikbe gyönyörű vagy Réka

- A narancssárga az a BEST. De te mindenben gyönyörű vagy

- Narancs de neked minden nagyon bomba Réka

- Egyszerűn világi!!

- Mindegyik csini nagyon, nekem a legjobban az utolsó kép

- üzenték a rajongói Rubint Rékának.