Ezt gondolja a szerelemről Mahó Andrea és Kovács Gábor

A színésznő és az operaénekes Musical and More címmel különleges estére készülnek az Or­feum­ban, amelynek fő témája a szerelem és a zene. Mahó Andrea és Kovács Gábor kicsit bepillantást engedett ennek kapcsán a magánéletébe is.

Mahó Andrea és Kovács Gábor közös produkcióval készül (Fotó: ORFEUM / HOT! MAGAZIN)

„A mi koncertjeinknek mondanivalójuk van és történetük. Közel vannak hozzánk a nézők, részesei az estének. Szeretem a meglepetéseket; szerintem nem kell mindenre felkészülni ebben az életben, kicsit bele kell lazulni, átadni magunkat a váratlannak” – kezdte a Hot! magazinnak a színésznő.

„Én inkább a klasszikus vagy crossover vonalat képviselem. Az előadás végére megérkezünk a komolyabb zene világába” – tette hozzá az énekművész.

Felmerül a kérdés, hogy a két előadó életében milyen szerepet tölt be a szerelem.

„Öt éve lettünk szülők, a kislányunk, Anna Róza egyre nagyobb, cserfesebb, okosabb. Már csak egy év az óvoda, most törjük a fejünket, hova tovább. Nagyon szeret táncolni, zongorázni tanul, és az angol nyelvvel is halad, nagyon érdeklődő. A párom jogász, de szenvedélye a zene, főleg a rock. Szerintem ha valami bajunk van, akkor a zene az átsegít rajta; ahhoz, hogy valaki boldog legyen, kell a zene” – vélekedett Andi.

Mahó Andrea is boldog párkapcsolatban él (Fotó: FORGÁCS BEA / ORFEUM / HOT! MAGAZIN)

Kovács Gábor: Egy igazán romantikus utazást tervezek Olaszországba

Hölgyrajongói bánatára Gábor szíve sem szabad. A jóképű és karizmatikus operaénekes a magánéletben is megtalálta a párját.

„Most egy igazán romantikus utazást tervezek Olaszországba, Luccába. Négy évig éltem ott, a város minden kis utcájához emlékek kötnek: napfényes reggelek, hosszú esti séták, árnyékos teraszok... Jó érzés megosztani ezt az élményt valakivel, aki igazán közel áll hozzám – mondta határozottan. – Egy férfinak is szüksége van arra, hogy meg tudjon érkezni valaki mellé” – tette hozzá Gábor, aki szerint a szenvedély nemcsak a zenében, a színpadon, hanem az életben is nagyon fontos.