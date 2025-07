Nem bírt magával a Házasság első látásra sztárja, megcsókolta Jennifer Lopezt - Fotó

Az amerikai világsztár fergeteges koncertet adott Budapesten, a szerencsésebb hazai hírességek még közös fotót is készíthettek vele. A közösségi oldalakon több sztár is megmutatta a saját fotóját Jennifer Lopezzel, most a Házasság első látásra Brumi posztolt közös képet.