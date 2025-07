Úszó szigetről jelentkezett be Jákob Zoli, két lánnyal vágott bele a kalandba!

Jákob Zoli, a körmöskirály, milliárdos üzletember közösségi oldalán számolt be arról, hogy lányaival tengeri körutazásra indult az MSC Worl Europa nevű luxushajón.

Jákob Zoli tengeri körutazásra indult (Fotó: Markovics Gábor)

Luxushajóról posztolt Jákob Zoli

Az első közös utazós fotójukat a hajó hatalmas promenádjánál készítették, a képet meg is osztotta Zoli az Instagramon. A bejegyzés szerint az útvonal több országot is érint: így kikötnek majd Olaszországban, Máltán, Spanyolországban és Franciaországban is.

A posztban Jákob Zoli megjegyzi, hogy a két lányával utazik, ám a kisebbik azért nem látható, mert nem szereti, ha fényképezik.