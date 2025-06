Ezt a nőt dobta Vilmos herceg Katalin hercegnéért

Bár ezt Vilmos herceg és Katalin hercegné gyerekeinek nem kell tudni, de édesapjuk bizony nem csak Katalin hercegnét szerette életében. A walesi hercegné előtt Vilmos herceg figyelmével és szívével Jecca Craiget tüntette ki.

Vilmos hercegnek nem Katalin volt az első szerelme Fotó: i-Images / eyevine

Szinte mesébe illő volt, ahogy Katalin hercegné és Vilmos herceg annak idején az egyetemen összeismerkedett, azonban a hercegnek természetesen a felesége előtt is volt szerelme. Jecca Craig és a herceg éveken át szoros kapcsolatban álltak, és Katalin hercegné után sem szakították meg a kapcsolatukat.

Ő volt Vilmos herceg első szerelme

Na de ki is az a Jecca Craig? – sokakban felmerülhet a kérdés. A walesi herceg egész sok időt töltött Jecca családjának kenyai birtokán, és így történelembe illően ismerkedett össze a két fiatal. Mindketten sokáig állították, hogy mindössze barátok, de az őket körülvevő pletykák sosem halkultak el. Vilmos herceg 21. születésnapi partijára is elutazott Jecca az Egyesült Királyságba, pont mikor már a herceg titokban randizott Katalinnal – írja a Life.hu.

Jecca Craig, Vilmos herceg első szerelme Fotó: Northfoto

Katalin is jelen volt ezen a partin, de Vilmos a források szerint rendkívül sok időt töltött Jeccával. Katalin hercegnével ekkor még baráti státuszban voltak, és Vilmos is szinglinek vallotta magát.

A két nő mindig is jól kijött egymással, Jecca még az esküvőjükre is kapott meghívót. Vilmos herceg első szerelmére is rátalált azóta a boldogság, hozzáment Jonathan Baillie professzorhoz, aki az Állattani Társaság egyik szakértőjeként dolgozik.