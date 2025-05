Elképesztő történetet osztott meg Katalin hercegné: Vilmos herceg asszisztensének nézték őt!

Vilmos herceg és Katalin hercegné a világ egyik leghíresebb házaspárja. A királyi család tagjait állandóan fotósok veszik körbe és követik őket, bármerre is menjenek. A párról több ezer fotó található meg az interneten, nem is beszélve az újságokról és magazinokról. Egy alkalommal azonban mindenkit nagy meglepetésként ért, amikor egy, a királyi család tagjaival találkozó személy nem ismerte fel a hercegnét. Katalin hercegné később nevetve elevenítette fel azt az alkalmat, amikor Vilmos herceg asszisztensének gondolták - írja a Mirror.

A királyi pár számára vicces emlék maradt a félreértés / Fotó: AFP

A félreértés pár évvel ezelőtt esett meg, a Cardiff városában megtalálható idősek otthonában. Az otthonban lakó egyik idős asszony a walesi hercegi pár látogatása során megkérdezte Vilmos hercegtől, hogy a mellette ülő Katalin hercegné az asszisztense-e. A hercegné azonban nem sértődött meg a kérdésen, nevetve fordult a férjéhez:

Igazából tényleg az asszisztensed vagyok. Már elég régóta!

A hercegné tehát jókedvvel és humorral kezelte a félreértést, mivel tudta, hogy nem udvariatlanságból tették fel a kérdést.

A walesi hercegi pár egyébként a közelmúltban vett részt egy különleges hajóavatón Glasgowban, ahol a legújabb brit hadihajó, a HMS Glasgow hivatalos névadó eseményére került sor, és ahol Vilmos herceg és Katalin hercegné is megjelent. A házaspár körül itt is fotósok és a rajongók tábora gyülekezett. Egy rajongónak még lehetősége is adódott arra, hogy váltson néhány szót Katalinékkal: ekkor megdicsérte a hercegné szépségét, és Vilmos herceghez is volt pár kedves szava - írta meg korábban a Metropol.