Parajdi sóbánya katasztrófa – Két jótékonysági koncert is szerveződik, itt vannak a részletek

2025 májusának végén tragikus baleset rázta meg Székelyföldet: a parajdi sóbányában történt omlás több bányász életét követelte, és családok tucatjait sodorta kilátástalan helyzetbe. A megdöbbentő esemény után alig telt el néhány nap, máris megindult az összefogás – nemcsak Erdélyből, hanem az egész Kárpát-medencéből. A zenei életből elsőként az Ismerős Arcok zenekar állt élére a kezdeményezésnek: „Parajdért – Könnyek a vízben” címmel nemzeti jótékonysági koncertet hirdettek, amelyre 2025. július 6-án kerül sor. A teljes bevételt a baleset károsultjainak és a gyászoló családoknak ajánlják fel. Emellett szerveződik egy másik jótékonysági koncert is, azt a ManGoRise zenekar hirdette meg, és hozzájuk is több tucat előadóművész csatlakozott. Mindenki azon dolgozik, hogy enyhítse a károkat, melyeket a Parajdi sóbánya elárasztása okozott.

A parajdi sóbánya katasztrófa visszafordíthatatlan károkat okozott (Fotó: Habik Csaba)

A parajdi sóbánya jótékonysági koncert – Két buli lesz

Ez nemcsak egy koncert lesz. Ez egy erkölcsi üzenet is, hogy a határok nem választhatnak el minket egymástól, ha baj van

– nyilatkozta a zenekar a közösségi médiában. Az Ismerős Arcok felhívására sorra jelentkeznek hazai sztárok, akik szintén színpadra lépnek az eseményen. A legismertebb csatlakozók között van Curtis, aki zenekarával együtt vállalta a fellépést. „Számunkra ez nem kérdés. Erkölcsi kötelességünk ott lenni és segíteni” – nyilatkozta a rapper a Borsnak. Szintén felajánlotta közreműködését Tóth Gabi, aki közösségi oldalán jelezte, hogy örömmel áll a nemes ügy mellé. A koncert részleteiről – helyszín, pontos időbeosztás, jegyvásárlási információk – a szervezők ígérete szerint hamarosan további tájékoztatást adnak. Az eseményt egyébként nemcsak egyszeri koncertként, hanem hosszabb távú jótékonysági mozgalom részeként képzelik el.

Curtis gondolkodás nélkül a jó ügy mellé állt (Fotó: Mediaworks archív)

A magyar zenei élet eddig is számos alkalommal tett tanúbizonyságot arról, hogy baj esetén képes az összefogásra. A parajdi tragédia utáni kezdeményezés újabb megható példája annak, hogy a zene nemcsak szórakoztat, hanem közösséget is épít – és segít. Ennek fényében nem meglepő, hogy külön szervezésbe kezdett a ManGoRise zenekar is, melynek tagjai szintén segíteni szeretnének. Hozzájuk is többen csatlakoztak, köztük DJ Dominique, DR BRS, Kozmix, Király Viktor, Keresztes Ildikó, Ámokfutók és Varga Viktor is.