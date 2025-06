Nádai Anikó túl szép, hogy igaz legyen? Csúnyán lebukott, azonnal darabokra szedték

Úgy tűnik, Nádai Anikó túltolta a szűrőket – legalábbis a Reddit népe így gondolja. A népszerű műsorvezető ismét egy forró fotóval örvendeztette meg követőit az Instagramon, ám ezúttal nem a fürdőruha vagy a kilátás vonta magára a figyelmet, hanem valami egészen más: mégpedig a háttér.

Nádai Anikó Instagram posztja kiverte a biztosítékot a kommentelőknél Fotó: MW-archív

Még a villanyoszlop is megolvadt Nádai Anikó szexi képén

A képen Anikó formás alakja mellett valami furcsa is látható volt – pontosabban a háttér, amely gyanúsan eltorzult. A kép bal oldalán egy villanyoszlop görbült el a semmiben, mintha egy Salvador Dalít idéző festménybe csöppentünk volna. „Olyan meleg van ott, hogy még a villanyoszlop is megolvadt” – jegyezte meg találóan egy kommentelő, és ezzel el is indult az internetes lavina.

A Reddit felhasználói nem kímélték Anikót: egyesek szerint teljesen szétszerkesztette a képet, mások szerint csak „egy ártatlan elkattintás” lehetett. Volt, aki így fogalmazott:

„Csini, de nem értem, miért kell így kiraknia magát. Pasit már fogott, oké, hogy nem bundabugyiban nyaral, de miért kell a kannákat is így tolni Instára? Ez nekem olyan proli.” A vita gyorsan elharapózott, és a legtöbben egyetértettek abban, hogy a fotó manipulált – méghozzá látványosan.

Sokak szerint Anikó nem szorul rá az effektelésre

De miért van szükség minderre? Anikó a hazai média egyik legismertebb arca, évek óta képernyőn van, és a külseje miatt is sokan példaként tekintenek rá. Épp ezért furcsa, hogy még mindig szükségét érzi annak, hogy digitálisan „tökéletesítse” önmagát – különösen úgy, hogy rajongói épp természetessége miatt szerették meg.

Magánéletét tekintve Nádai Anikó és Hajmásy Péter 2020 óta él boldog párkapcsolatban. Korábban a szakítása és kisfia, Patrik nevelése miatt azonban sok megpróbáltatáson ment keresztül – ezekről nyíltan beszélt, és sokak számára hiteles, erős nőként jelent meg a nyilvánosság előtt.

Éppen ezért meglepő, hogy egy ilyen apró – vagy annak tűnő – szerkesztési baki miatt ismét a reflektorfénybe került. Talán épp az ilyen esetek mutatják meg, mennyire torz képet sugall a közösségi média, és hogy még az ismert emberek sem mentesek a megfelelési kényszertől.

Egy biztos: a villanyoszlop nem hazudik. Az internet pedig nem felejt.