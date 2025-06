Horváth Éva ki sem tudja mondani mit érez: a gyerekeiről van szó

Horváth Éva balesete teljesen felforgatta az életét, hiszen hosszú hónapokat töltött kórházban, ahol még szerettei sem látogathatták meg. És bár azóta már kiengedték, de a gyerekei Balin jártak iskolába, ahova édesapjukkal tértek vissza. A sztáranyuka sokáig azt sem tudta, mikor láthatja viszont a családját, de most minden megváltozott.

Horváth Éva motorbalesete óta már több mint fél év telt el, végre újra láthatja a gyerekeit (Fotó: Markovics Gábor)

Horváth Éva gyermekei nélkül, egyedül hol a kórházban, hol otthon lábadozva töltötte az elmúlt hónapokat, ugyanis a családja január közepén kénytelen volt visszatérni Balira az iskola miatt. A tévés még csak el sem tudott búcsúzni a kicsiktől, ugyanis a kórházban épp az utazás előtt rendeltek el látogatási tilalmat, ami megakadályozta a találkozást. Azóta pedig hosszú hónapok teltek el, ami alatt Horváth Éva állapota javult annyit, hogy már hazaengedték ugyan, de a további kezelések miatt az szóba sem jöhetett, hogy kövesse szeretteit.

Horváth Éva családja hazatért

Most azonban végre vége ennek a megpróbáltatásokkal teli időszaknak, Horváth Éva Instagram-oldalán meg is osztotta, hogy újraegyesült a szétszakított család. A külön töltött anyák napja és születésnap után, az édesanya végre újra magához ölelheti a kicsiket.

Rengeteg dolgot írhatnék, de nem teszem, úgyis tudjátok mire gondolok

– írta a kisfiával közös fotóhoz, amihez még az „igazi gyógyír” címkét is hozzátette.

Horváth Éva férje is nehezen viselte ezt az időszakot

Az egykori modell korábban arról is beszámolt, hogy amellett, hogy a gyerekei mennyire hiányoznak neki, a házassága is megsínyli ezt a helyzetet, de elmondása szerint akkor gondolkodni sem igazán tudott azon, hogy mi lesz, ha tönkremegy a kapcsolatuk. Úgy érzi, ez a baleset sok mindent átértékelt az életében, amivel kapcsolatban azt gondolja, hogy ha a házassága lesz ennek az új fejezetnek az ára, akkor annak úgy kell lennie. Persze a cél nem ez, de a fókusz továbbra is a gyógyuláson van, bár így is nagy a valószínűsége, hogy Horváth Éva lába már sosem lesz ugyanolyan, mint korábban volt.