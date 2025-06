Falusi Mariann túl van a gyász nehezén: „Nem örültem a sikernek…”

Falusi Mariann egy felszabadult osztálykiránduláshoz hasonlítja az utat, amit Lang Györgyivel és a kettősükhöz csatlakozó táncosokkal bejártak az együtt töltött 35 év alatt. Ez az utazás 2023. május 20-án véget ért, amikor Györgyi élethosszig tartó, súlyos betegsége következtében elhunyt. Falusi Marian a gyász elől a munkába menekült. 365 napból szinte 365-ön dolgozott – de nem élvezte a sikert, amiben annyi éven át osztozott a színésznővel. 1988-ban alapították meg a Pa-Dö-Dő együttest, ami mindkettőjük életét megváltoztatta és meghatározta, több mint három évtizeden át. Falusi Mariann két évvel az őt és baráti körüket ért veszteség után lassan újra érzi, hogy él, vagyis visszaköltözött belé a lélek, ami egy időre magára hagyta őt.

Falusi Mariann és Lang Györgyi 35 éven át elválaszthatatlanok voltak (Fotó: YouTube)

Falusi Mariann Lang Györgyiről: „Csodálatos volt, és nem tudom, hogyan csinálta”

Falusi Mariann most Kadarkai Endre vendégeként beszélt a nehéz időszakról és a kifelé vezető útról.

Ő volt az összetartó erő, ő volt a kohézió.

„Csodálatos volt, és nem tudom, hogyan csinálta. Neki nagyon fontos volt mindig minden. Fontosak voltak neki az emberek, a saját ünnepei. Olyan meglepetés-szülinapokat csinált nekem, mint senki. És nem csak nekem, mindenkinek…” – emlékezett könnyeit nyelve az énekesnő, aki számára egy ideig a színpad jelentette az egyetlen helyet, ahol képes volt elviselni Lang Györgyi hiányát.

Egy kép a múltból – Falusi Mariann és Lang Györgyi karrierjük kezdetén (Fotó: YouTbe)

„Már tudom értékelni a saját sikeremet”

„Munkaterápia volt, aminek lett is csúnya következménye. Le kellett álljak hónapokra. De most már visszatértem, elég rendesen. Az első évben egyébként három szabadnapom volt, de csak mert mindent elvállaltam. Még azt is, hogy felviszem a szenet. Az a legjobb védekezés, ha abba temetkezel, amit szeretsz – fogalmazott Falusi Mariann, majd elárulta, újra kellett tanulnia, hogyan élvezze a saját sikereit. – Amikor Györgyi már a székben ült, és már nem volt jól, én elég sokat dolgoztam.”

Ő mindig kérdezte, hogy milyen volt. Én csak annyit mondtam, hogy semmi különös.

„Mert nem örültem a sikernek, és ezt nem adtam át, mert úgy éreztem, hogy rosszulesne neki. Onnan érzem, hogy jobban vagyok, hogy már tudom értékelni a saját sikeremet” – utalt a Művészetek Palotájában adott önálló koncertjére Falusi Mariann, aki az előadásnak nem véletlenül adta a Csak én címet.