Falusi Mariann: Pokoli nehéz, de meg kell tanulnom a Györgyi nélküli létezést

Szomorúságot és kiteljesülést is takar. Egyszerre mindkettőt. Pokoli nehéz, de meg kellett, nem is múlt idő: meg kell tanulnom a Györgyi nélküli létezést. Néha megy, néha nagyon nem… Amikor a „Csak én” estről beszélgetek az alkotótársakkal, akaratlanul is beugrik, mit gondolna erről Györgyi. Az biztos, hogy soha nem szeretett volna ilyenben részt venni, mert bár operettet ugyan énekelt színházban és a Pa-Dö-Dő koncerteken is, ez őt nem hozná lázba. Engem viszont mindig bátorított, hogy csináljam azt, amit a közös zenekarunk mellett is szerettem. Énekeltem már korábban a Szombathelyi Savaria zenekarral, vagyis van nagy zenekaros tapasztalatom, talán ahhoz lehet hasonlítani ezt a most soron következő koncertet is.