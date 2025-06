Elolvadsz, milyen levelet írt az ovis kisfia Dobrády Ákosnak

Dobrády Ákos, a TNT együttes frontembere a magyar zenei élet meghatározó alakja, az utóbbi években boldog családapaként is új szerepben tűnt fel. 2021. június 6-án megszületett kisfia, Bende Mór, aki azóta is mosolyt csal édesapja arcára - és sokak szívébe, akik figyelemmel kísérik Ákos életének ezt az új fejezetét. A kisfiú 2021. június 6-án, 13:07 perckor látta meg a napvilágot, az érkezését Ákos szinte költői szavakkal jelentette be közösségi oldalán: „Sok szép élményben volt már részem, de a tegnapi csodát nem lehet szavakba önteni.”

Dobrády Ákos kisfia elképzelhetetlen boldogságot hozott a családba (Fotó: Mediaworks archív)

Dobrády Ákos párja és kisfia nagy meglepetést okoztak

Az énekes azóta is ritkán nyilatkozik gyermeke kapcsán, ám amikor kivételt tesz, az mindig őszinte, szívből jövő mondatokkal történik. A kis Bende ma már több mint hároméves, és mint minden totyogó, rengeteg energiával, kíváncsisággal és vidámsággal tölti meg a család életét. Dobrády Ákos felesége, Niki és az énekes teljesen távol tartják fiukat a nyilvánosságtól. A szülők elkötelezettek abban, hogy gyermekük nyugodt, szeretetteljes környezetben nőjön fel – a média zajától védetten. Egy-egy fotó természetesen kikerül a közösségi oldalakra, ez történt most is, igaz a híresség legutolsó posztjában (itt lehet megnézni) nem látszik a fia. Csak a levele, amit az oviból írt apák napjára.

Dobrády Ákos nagyon szereti a gyerekeket, így szívesen lép fel kicsiknek is (Fotó: Mediaworks archív)

A levelet úgy íratták meg az oviban, hogy a gyerekeknek ki kellett egészíteniük a szöveget. A kisfiú így látja az édesapját:

- A szeme: „barna”, haja pedig: „nincs”

- A foglalkozása: „autózik velem”

- Kedvenc ennivalója: „hús és a pörkölt”

- A kedvenc itala a: „sör”

- Nagyon jó abban, hogy: „edz, játszik velem”

- Mindig azt mondja, hogy: „szeretlek”

- Boldog amikor: „jó vagyok, zongorázik, máskor nem”

- Ő a legszuperebb, mert „erős, diétás”.

Lehet ettől nem elolvadni? Dobrády Ákos Facebook oldalára töltötte fel a képet, amihez csak ennyit írt: