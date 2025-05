"Csodát láttam" - Törőcsik Franciska megmutatta, erre senki sem számított

Törőcsik Franciska sikert sikerre halmoz, hiszen a Hogyan tudnék élni nélküled? című film, illetve a Dancing with the Stars után a Hunyadi című sorozattal is nagyot alkotott, jelenleg talán ő Magyarország egyik legfoglalkoztatottabb és legkedveltebb színésznője – tehetsége mellett a szépségével is rögtön a figyelem középpontjába kerül.

Törőcsik Franciska / Fotó: Szabolcs László

Törőcsik Franciska most egy különleges poszttal jelentkezett a közösségi oldalán, ugyanis sajt elmondása szerint csodát látott, ráadásul még össze is öltözködött vele – a végeredmény pedig egy figyelemfelkeltő felvételkavalkád lett, ami tényleg olyan, mintha nem a véletlen műve lenne, hanem direkt jött volna ennyire jól össze minden.

Még nem is meséltem Nektek, ezt a csodát láttam a hétvégén, és véletlen össze is öltöztem vele…💜

– írta a poszthoz Törőcsik Franciska, aki a felvételeken egy mezőn álldogál egy ugyanolyan színű kabátban, mint amilyenek a körülötte lévő virágok is.