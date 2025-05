Nem hiszed el, mi derült ki! Törőcsik Franciska igazán büszke lehet!

Egyszerűen megállíthatatlan a Törőcsik Franciska és Ember Márk főszereplésével készült Hogyan tudnék élni nélküled? című mozifilm! A múlt héten örömmel jelentettük be, hogy a Demjén-slágerekre épült zenés film átlépte a 800 ezres nézőszámot, melyről a Metropol cikke után a film női főszereplője is posztolt az Instagram-oldalán, hétvégén pedig két sikerfilm magyarországi nézettségét is megdöntötte a Hogyan tudnék élni nélküled? című sikerfilm!

Törőcsik Franciska sikerfilmje lenyomta A Gyűrűk Ura-mozik mindegyik részének magyarországi nézettségét (Fotó: Szabolcs László)

A hét elején közzétett adatok szerint 2025. május 11-éig 807 069 mozijegyet váltottak Törőcsik Franciskáék filmjére, ezzel pedig a Hogyan tudnék élni nélküled? megelőzte a Nicsak, ki beszél még! (802 980), valamint A gyűrűk ura: A Gyűrű Szövetsége (805 085) magyarországi mozis nézettségét is! Ezzel pedig többen látták hazánkban, mint A gyűrűk ura-trilógia bármely részét Magyarországon! (A gyűrűk ura: A két torony 709 262, míg A gyűrűk ura: A király visszatér 728 383 nézőt vonzott a magyar mozikba!)

Szívből gratulálunk!

S még egy kis adalék: többen látták a Hogyan tudnék élni nélküled? című mozifilmet a mozikban, mint az előzetesét a filmforgalmazó YouTube-csatornáján!