Tom Cruise óriási bejelentést tett: ez lesz a következő filmje!

Tom Cruise jó hírt hozott azoknak a rajongóknak, akik már türelmetlenül várják a Top Gun harmadik részét. A világhírű színész 2022-ben tért vissza Pete „Maverick” Mitchell szerepébe a nagy sikerű folytatásban, amelyet sokan az év legjobb filmjének tartottak. Most pedig úgy tűnik, a harmadik felvonásra nem kell ismét 35 évet várnunk.

Tom Cruise jó hírt hozott azoknak a rajongóknak, akik már türelmetlenül várják a Top Gun harmadik részét Fotó: AFP

Cruise jelenleg is aktívan dolgozik – hamarosan a mozikba kerül a Mission: Impossible – The Final Reckoning, amely immár a nyolcadik rész a sorozatban. A 62 éves színész figyelemre méltó állóképességgel játssza újra és újra Ethan Hunt szerepét, és továbbra is vállalja a hajmeresztő kaszkadőrjeleneteket. A legutóbbi film forgatásán volt olyan jelenet, amely után fizikailag elájult – írja a Ladbible.

Egy friss interjúban az ausztrál Today műsorban árulta el, hogy nemcsak gondolkodnak, hanem már beszélnek is a lehetséges történeteken, és azon, hogy mi lenne megvalósítható a Top Gun 3 kapcsán. Kifejtette, hogy a Maverick megvalósítása is évtizedeket vett igénybe, de most több projekten is egyszerre dolgoznak. Szó esett a Days of Thunder folytatásáról is, valamint arról, hogy egy filmet fejezett be Alejandro Iñárrituval, a A visszatérő rendezőjével – ezt az élményt rendkívülinek nevezte.

A rajongók tehát bizakodhatnak, hiszen Cruise már 2024-ben aláírt, hogy újra eljátssza Pete Mitchellt, így a harmadik rész csupán idő kérdése lehet. Persze a történet új irányokat vehet – ki tudja, talán Goose unokája már az űrből száll majd le vadászgéppel. Egy biztos: a régi rivális, Iceman karaktere nem tér vissza, miután Val Kilmer 65 éves korában elhunyt.