Pintér Tibor: „Anyukám már nagyobb sztár, mint én”

Pintér Tibor párja is jó kapcsolatot ápol a 86 éves Ili nénivel (Fotó: Facebook)

Így van Pintér Tibor anyukája

A Nemzeti Lovas Színház igazgatója elárulta, hogy anyukája szellemileg még mindig topon van, azonban járni már nehezebben tud, de szerencsére mindig van a közelében egy családtag, aki segít neki. Valamint természetesen az egyszülött fia is, ha ideje engedi, akkor meglátogatja édesanyját. Így anyák napján is visz neki virágot, illetve elmennek együtt közösen ebédelni az anyuka kedvenc éttermébe.

Pintér Tibor továbbá elmondta azt is, hogy szerencsére mindkét gyermeke is meg szokta látogatni a nagymamájukat. Azonban a színész, rendező arról is beszámolt, hogy nyáron kissé sűrű lesz a naptára, ugyanis a Nemzeti Lovas Színházzal 50-60 előadással fogja járni Európát, sőt a társulat meghívást kapott Dubajba, ahol az év második felében fognak fellépni. Mégis már előre várja azt is, hogy tudjon majd találkozni családjával és szeretett édesanyjával.