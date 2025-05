Kincsvadászok: Népszerű magyar sztár felesége tűnik fel a műsorban

Magyarország kedvenc műkereskedő showjában minden eladónak ugyanaz a célja, sikerrel értékesíteni talán vagyont érő régiségét. A Kincsvadászok mai adásába Lestár Ágnes is ezzel a céllal érkezik, egy régi komódot szeretne eladni a kereskedőknek minél jobb áron.

A Kincsvadászok műsorvezetője is elámult Kálloy Molnár Péter feleségének komódjától Fotó: TV2

Kincsvadászok: Kálloy Molnár Péter felesége is szerencsét próbál

Ahogy azt már megszokhattuk, a TV2 műtárgy-kereskedő showja a harmadik évadban is bőven tartogat meglepetéseket. A Kincsvadászok kereskedői mindig kíváncsian várják, milyen tárggyal állítanak be hozzájuk az eladók. Az új szériában is volt már Karthago ereklye, ezüst sétapálca, értékes Herendi teás készlet, de futurisztikus berendezési tárgy is. A mai adásban is sok érdekes tárgyat kínálnak nekik, például népszerű színészünk, Kálloy Molnár Péter felesége. A szinkronrendezőként dolgozó Lestár Ágnes egy porcelánbabával a karján érkezik a stúdióba, de igazából egy gyönyörű antik komódot szeretne eladni.

Kabalának hoztam a babát. Meg, hogy elbúcsúzzon a komódtól, aminek a származási helye szerintem Franciaország és az 1700-as évek közepe. Családi darab, az egyik dédnagymamámról a családja azt gondolta, hogy nem elég szép ahhoz, hogy elkeljen, ezért, hogy emeljék a tétet, hogy mi van a hozományban, így betették ezt a gyönyörű komódot

– árulta el Ágnes a Kincsvadászok műsorvezetője, Till Attila kérdésére.

A népszerű színész felesége, Lestár Ágnes nagy reményekkel ment a műtárgy-kereskedő show kereskedőihez Fotó: hirado.hu

A kereskedők elájulnak a komód állapotától

Ágnes 800 ezer forintot szeretne kapni a bútorért, de már Megyesi Balázs műtárgyszakértő szerint is túlzó az ár, mert a bútorra nagy felújítás vár. De az eladó ragaszkodik hozzá, hogy ez nem egy közönséges komód, ez már több házasságnak szerencsét hozott, például az övének, Kálloy Molnár Péterrel már több, mint két évtizede boldogok együtt.

Ez nem veszélyes a te házasságodra? Ha kikerül a komód a lakásból, mi lesz a házasságoddal?

– kérdezte viccelődve Fertőszegi Péter.

A gyönyörű komódért végül valóságos licitháború indul, hogy végül új gazdára talál-e, az kiderül a Kincsvadászok mai adásából, a Tények Plusz után!