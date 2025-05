Harry herceget és felségét hidegen hagyják a szomszédok

Harry herceg és Meghan Markle Montecitóban töltött életéről újabb részlet látott napvilágot. A pár 2020 júniusában költözött a kaliforniai luxustelepülésre, miután elhagyták az Egyesült Királyságot és egy időre Tyler Perry Beverly Hills-i villájában, majd Kanadában laktak.

Harry herceg és Meghan Markle 2020-ban költöztek Montecitóba Fotó: Getty Images/Hot! magazin

Harry hercegék nem kérnek a szomszédokból

Úgy tűnik, hogy a királyi családból kiugrott hercegi pár nem igyekszik szorosabb kapcsolatot ápolni új szomszédaival. Egyik szomszédjuk, a 90-es éveit taposó haditengerész veterán, Frank McGinity a közelmúltban osztotta meg élményeit a párral kapcsolatban. Elmondása szerint szívesen bemutatkozott volna az újdonsült lakóknak, akiknek helytörténeti dokumentumfilmeket is vitt CD-n, de meglepő választ kapott.

A biztonsági őr elküldött, azt mondta: nem érdekli őket

– idézte fel csalódottan az esetet az idős úr a Sunnak.

A veterán azt is furcsának találta, hogy a pár pont az idősebbek körében népszerű Riven Rock negyedet választotta otthonául. „Ez az a hely, ahová az elefántok meghalni jönnek” – fogalmazott ironikusan. A Riven Rock egy kőfallal körülvett, 87 hektáros történelmi kerület, ahol egykor a mentális problémákkal küzdő Stanley McCormick, a mezőgazdasági gépeket gyártó Harvester Company alapítójának leszármazottja, az amerikai aranykor arisztokratája is élt.

Mr. McGinity emlékeztetett arra is, hogy 2018-ban a környéket iszapár öntötte el, amely négy házat teljesen elpusztított, és az ő otthonát is súlyosan megrongálta: „A sár teljesen megtöltötte a pincét, a tornatermet és a vendégszobát is” – mesélte az idős lakó.

Bár Montecito továbbra is a hírességek egyik kedvenc célpontja, úgy tűnik, a hercegi pár nem feltétlenül keres közeli kapcsolatokat a helyiekkel – még akkor sem, ha azok kedves szándékkal közelednek hozzájuk.