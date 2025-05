Farkasházi Réka nagyon kiakadt, meglopta egy ismerőse

A gyönyörű színész-énekesnőnek komoly rajongótábora van, csak az Instagram-oldalán több mint 42 ezren követik. Farkasházi Réka tisztában van azzal, hogy kedvelői szívesen veszik, ha néha-néha bepillantást enged magánéletébe, ami három gyermek mellett mindig izgalmas és tartalmas. S bár azzal is tisztában volt, hogy sokan kedvelik az írásait, érzelmes posztjait, azt sosem gondolta volna, hogy valaki visszaél ezzel…

Farkasházi Réka párja mindenben támogatja a színésznőt Fotó: MW

Farkasházi Réka az ismerősére akadt ki

Még mindig nehezen tér magához a sztáranyuka, aki Instagram-oldalán osztotta meg követőivel, mi történt vele a napokban. Farkasházi Réka ugyanis nagyon felháborodott, miután egyik ismerőse közösségi oldalán saját soraival, gondolataival találta szemben magát. Ráadásul egy nagyon személyes témában, hiszen azokat a sorokat férjének írta a 28. évfordulójuk alkalmából. Azokban a szavakban benne volt minden, amit a párja, a gyermekei apja iránt érez: szerelem, hála – és bizony a veszekedések is szóba kerültek. Minden, ami kettejük közt történt az elmúlt közel 30 évben… Ezért nem is érti, hogyan tehette ki, nyilván forrásmegjelölés nélkül, a saját szavaiként „eladva” a sorokat az egyik ismerőse, aki csupán arra vette a fáradságot, hogy az évszámot kicserélje. Farkasházi Réka szomorú posztjában azt is írja, hogy persze vehetné ezt bóknak is, hogy valakinek megtetszett a fogalmazása. Mégsem tudja annak venni, hiszen ez az ő szellemi tulajdona, az ő érzései, sorai.

Farkasházi Réka nem érti, ismerőse hogyan használhatta fel sajátjaként a gondolatait, a szellemi tulajdonát Fotó: MW

Közszereplőként ezt el kell néznie?

A kommentelők közül többen is megjegyezték, hogy ami egyszer az internetre kikerül, az örökre ott is marad. Tehát egy közszereplő ne vegye zokon, ha a közösségi oldalán megosztott gondolatait mások a sajátjukként posztolják tovább. De a legtöbben Rékával értenek egyet, miszerint legalább a forrást illett volna megjelölni.