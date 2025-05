Britney Spears megörült, csupasz fenékkel állt ki - Fotó

Britney Jean Spears Grammy-díjas amerikai énekesnő, színésznő, üzletasszony. Gyermekkorában kezdett énekelni, majd színészként is több televíziós műsorban bizonyíthatott. 1997-ben szerződött le a Jive Records-nál, debütáló nagylemezét, a Baby One More Time-t 1999-ben adta ki, mely eddig a legsikeresebb tizenéves tizenéves előadótól kiadott lemez lett.

Már első éveiben a mainstream zene egyik meghatározó alakjaként ismerték, ezt pedig egy túlzottan nyilvános magánélet követte. Első két albumát popikonként adta ki, melyek eladási rekordokat döntöttek meg, míg slágerei, mint a …Baby One More Time és az Oops!… I Did It Again világszerte első helyezettek lettek. Előbbi címadó dalát a Rolling Stone minden idők legsikeresebb debütáló kislemezének nevezte 2020-ban. Legismertebb elnevezése a "PopHercegnő" jelző.

Ám mára már inkább botrányaival tud a médiába teret szerezni magának Britney Spears. Nem is csoda, hogy időnként némi ámokfutásba kezd a közösségi médiában. Instagram-oldalán többször levetkőzött már, nem tett másként a minap sem. Egyetlen selyembugyit húzott csak a popdíva, ami természetesen semmit sem takart kerek fenekéből.

