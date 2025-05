Vajon mikor tér vissza a színpadra? 37 éves lett Adele, egy korszak énekesnője – Galéria

Adele Laurie Blue Adkins, azaz egyszerűen csak Adele az elmúlt másfél évtized során a világ egyik legismertebb és legelismertebb előadóművészévé vált, miközben mindig megőrizte emberközeli, szerény stílusát. Az idei születésnap más, mint a többi, tavaly év végén ugyanis határozatlan időre visszavonult a nyilvános szereplésektől és a koncertezéstől.

Adele 2024-ben jelentette be visszavonulását, nem tudni, visszatér-e a színpadra (Fotó: PA / Northfoto)

Adele a legjobbkor hagyta abba

Az előadóművészek és sportolók számára is ismert mondást, amely szerint a „csúcson kell abbahagyni”, Adele teljes mértékben kimaxolta. Az énekesnő tavaly akkora médiafigyelmet kapott, amekkorára nem lehetett számítani, mint ahogy visszavonulásának tényére sem. 2024-ben ugyanis sokkolta a rajongókat a hír, hogy egy időre el kell búcsúzniuk kedvencüktől, amely döntés hátterében nem csupán a fizikai kimerültség állt, hanem komoly egészségügyi problémák is. Az ok egy súlyos, ritka fülfertőzés volt, amely részleges hallásvesztést és elviselhetetlen fájdalmat okozott neki. Egy interjúban úgy nyilatkozott, hogy „a fájdalom rosszabb volt, mint a szülés”. Az eset ráébresztette, hogy nem folytathatja ugyanabban az iramban – és itt jött a nagy döntés.

Adele az utóbbi években a Las Vegas-i Caesars Palace rezidenciáján adott rendszeres előadásokat a Weekends With Adele címmel futó sorozat keretében. Ezek az előadások nemcsak szakmai, de közönségsikernek is számítottak, és még jobban megerősítették helyét a zeneipar legnagyobb nevei között. Azonban a hosszú turnéidőszak, az állandó nyomás és a testi-lelki megterhelés végül megtették a hatásukat.

Adele gyermeke többet igényel édesanyjából

Az énekesnő többször is hangsúlyozta interjúiban, hogy nem mozog komfortosan abban az elképesztő világsikerben, ami körülötte zajlik, s bár szakmailag rendkívül sokat jelent neki az elismerés, szeretne több időt tölteni a fiával. Adele sosem titkolta, hogy voltak húzós, nehezebb időszakai is, hiszen pánikrohamai voltak, túl van egy váláson és egészségügyi problémái sem könnyítik meg a fellépéseit.

2024 szeptemberében, a müncheni koncertsorozat záróakkordjaként jelentette be, hogy határozatlan időre visszavonul. Őszintén elmondta, hogy nem tudja, mikor tér vissza a színpadra – vagy egyáltalán visszatér-e. Ez a bejelentés érzelmekben gazdag pillanat volt mind neki, mind a rajongóinak, akik azóta is reménykednek abban, hogy egyszer újra hallhatják élőben az énekesnőt. A szomorú hír mellett egyébként örülhettek is a rajongók, hiszen Rich Paul, akivel 2021 óta alkot egy párt, eljegyezte az énekesnőt.