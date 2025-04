Itt a bizonyíték: új életet kezdett a várandósan elhagyott magyar sztár

Bár egy venezuelai telenovellához hasonlít, most végre rendeződni látszik Turi Xénia élete! A Love Island nevű, kétes fogadtatású valóságshow egykori szereplője tavaly hozta világra első gyermekét, Zoét, ám már a várandóssága alatt durva pletykák kaptak róla szárnyra.

Turi Xénia élete rendeződni látszik – Fotó: Instagram

Nevezetesen arról suttogtak, hogy Turi Xénia kislányának édesapja már nincs a képben, amit az egyik korábbi bejegyzése is alátámasztott.

„Magányos és ijesztő egyedül gondoskodni egy csecsemőről, de mindig úgy érzem, mikor egy nehezebb napot zárunk, hogy egymást gyógyítjuk! Míg várandós voltam, nagy kanállal ettem a stresszt, amit biztosan ő is érzett, azóta próbálom őt kárpótolni és távol tartani minden rossztól. És a rossz emberektől... Egy biztos, eddig azt hittem, voltam már szerelmes, de mióta Ő van, tudom, hogy még sosem voltam. Mert most vagyok igazán” – írta a korábbi valóságshow-szereplő a huszonnégy óráig látható Instagram-történetében, még tavaly októberben.

Nos, a kedélyek azóta sem csitultak, sőt! Egyre durvább pletykák láttak napvilágot a Love Island Nia magánéletéről. Egyes híresztelések szerint újra összejött a kis Zoé édesapjával, míg más források azt terjesztették Turi Xénia bejegyzései alapján, hogy az édesanya az igazságszolgáltatáshoz fordult, ugyanis nagy a baj.

„Az elmúlt másfél hét igazán kemény volt. Nagyon remélem, nem jut el addig a dolog, hogy beszélnem kelljen róla... Az igazságszolgáltatás és a barátnőim is mellettünk voltak. Nagyon hálás vagyok ezeknek a nőknek” – fogalmazott Turi Xénia idén februárban. Sorait persze igyekeztek megfejteni a rajongói, és egyesek szerint Turi Xénia gyereke édesapjáról van szó bennük, a törvény és az igazságszolgáltatás pedig valószínűleg a rendőrséget jelenti. Persze biztosat egyelőre nem tud senki, így az sem volt kijelenthető, hogy az egykori párjára utalna a reality-szereplő.

Turi Xénia új életet kezdett

A gyermekét egyedül nevelő celebnő március végén azzal verte ki a biztosítékot, hogy ismét költözésre adta a fejét csöpp kislányával. Korábbi, XIII. kerületi lakását pedig havonta 450 ezer forintért adta volna bérbe, ami alaposan kiverte a biztosítékot a netezők körében. Xénia viszont a jelek szerint fittyet hány a rosszindulatú kommentelőkre, és már el is költözött. Ezt bizonyítja az is, hogy elképesztő lendülettel rendelget a neten új bútorokat, mintha nem lenne holnap, sőt valamiért fontosnak találja, hogy a neten is megossza, miket vásárol.