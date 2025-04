Tóth Gabi szívmelengető videón mutatta meg, mennyire szereti Papp Máté Bence a kis Hannarózát

Tóth Gabi és Papp Máté Bence a kapcsolatuk elején rengeteg támadást kapott, de a Dancing with the Stars színpadán többször is bebizonyították, hogy nagyon jók együtt, azóta pedig szerencsére egy kicsit elapadtak a beszólások, hiszen mindenki láthatta, hogy szeretik egymást és igazán boldogok együtt.

Tóth Gabi és Papp Máté Bence / Fotó: Szabolcs László

Tóth Gabi számára különleges jelentőséggel bír, hogy a szerelme, Papp Máté Bence ilyen jó kapcsolatot ápol a kislányával, Hannarózával, hiszen mindketten nagyon fontosak számára. Az énekesnő a tánc világnapja alkalmából nemrég feltett egy videót a közösségi oldalára, hogy megmutassa, párja mennyire szereti a gyermekét: a szívmelengető felvételen együtt táncolnak, és nagyon cukik.

A tánc világnapja van ma❤️ megannyi videó közül választhattam volna, amin én táncolok Mátéval, nekem mégis ez az egyik legszebb a szívemnek.. 🥹🙏🏻

Hisz ezért is szeretem Mátét annyira, mert így szereti az én Hannaróza “Marikámat”❤️

– írta Tóth Gabi a poszthoz.

Akit érdekel, itt tudja megtekinteni Tóth Gabi videóját, ami rengeteg pozitív kommentet kapott: