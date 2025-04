A Nagy Duett: Nótár Mary szerint Aurelio újjászületett a brutális tűzvészben

Abban a pillanatban ültem is be az autóba, közben már hívtam is Aureliót, aki teljes pánikban volt. Elmondta merre van, indultam hozzá, de pár perccel később visszahívott, hogy ne menjek, mert a családja, szerettei úton vannak érte. Bevallom nagyon megijedtem, mert hallottam sokkban van, beszélni is alig tudott! A TV2 stúdiójában találkoztunk utána, megkönnyebbültem, amikor megláttam. És tisztelem, becsülöm benne, hogy félre tudta tenni azt a stresszt, azt a szörnyű helyzetet, amit át kellett élnie és itt volt a főpróbánkon! Ez számomra emberségből jeles.