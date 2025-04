Meghan túlment minden határon: nyilvánosan alázta meg Harry jótékonysági főnökét

Meghan Markle folyton kapálózik, hogy szeressék az emberek és nőjön a népszerűségi indexe. Viszont hiába próbálkozik, folyton kiderülnek róla olyan dolgok, amelyek miatt még mélyebbre csúszik az emberek szemében.

Fotó: JLPPA / Bestimage

Most egy új videófelvétel miatt zúdult rá a népharag. Kiderült ugyanis, hogy egy tavalyi pólómeccsen megalázta Harry herceg jótékonysági főnökét, Dr. Sophie Chandaukát. Meghan úgy jelent meg az eseményen, hogy korábban jelezte, nem tud rajta részt venni, így a szervezők nem is számoltak vele. De ez nem volt elég, nem is csak egyedül jelent meg, hanem vitte a barátnőit is, Serena Williamst és Delfina Blaquier-t.

Persze a hírességek csak emelik az esemény fényét, azonban Meghan ragaszkodott ahhoz, hogy a díjátadáson felálljon a színpadra és mindenáron a férje mellé akart kerülni. Arra kényszerítette a jótékonysági alapítvány vezetőjét, hogy "bemásszon" a trófea alatt, ugyanis még arra sem volt hajlandó, hogy utat engedjen a szerencsétlen nőnek.

Az X-re feltöltött felvételhez özönleni kezdtek a kommentek. A @RVealingthenarc azt állította, hogy ez „aljas lány viselkedés”, mondván: „Ha valaha is zaklattak az iskolában, azonnal felismeri ezt a lépést". Az emberek meg voltak győződve arról, hogy a klip bebizonyította, hogy Meghan „elnyomta” Dr. Sophie-t, aki 2023 közepén lett a Sentebale elnöke. "Nem tudom, hogyan mondhatja bárki azt Meghanra, hogy szívélyes és kedves. Valójában egy zaklató".

A felvétel azután új megvilágításba került, hogy Dr. Sophie Chandauka interjút adott a Sky Newsnak. Ebben elmondta, hogy Meghan hatalmas káoszt okozott a megjelenésével és az amúgy is zsúfolt színpadra is felfurakodott. Dr. Chandauka is "mérgezőnek" nevezte Harryék márkáját, és "nagymértékű zaklatással" vádolta Harryt.

Azt is állítja, hogy a 2024 áprilisi jótékonysági Polo esemény előtt Meghan megerősítette, hogy nem vesz részt. De aztán megérkezett teniszlegenda barátjával, Serenával.

A Sky Newson Trevor Phillipsnek nyilatkozva Dr. Chandauka felidézte a kaotikus eseményeket, és azt mondta: „Nagyon izgatottak lettünk volna, ha előre tudtuk volna, hogy jön Meghan. De nem ezt közölte. És így a koreográfia rosszul sikerült a színpadon, mert túl sok ember volt ott. A nemzetközi sajtó megörökítette ezt, és sok szó esett a hercegnéról, a színpadon lévő koreográfiáról, arról, hogy ott kellett volna-e lennie és a velem való bánásmódról. Harry herceg megkért, hogy adjak ki valamilyen nyilatkozatot a hercegné támogatására, én pedig azt mondtam, hogy nem teszem. Nem azért, mert nem törődtem a hercegnéval, hanem azért, mert tudtam, mi történik, ha így teszek. És a második, mert nem lehetünk Sussexék szolgái."