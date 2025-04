Márió, a harmonikás ezt tiltotta meg családjának, döntését meg is indokolta

Márió, a harmonikást a közösségi média döbbentette rá, hogy bizony vannak dolgok, amiben ő is konzervatív. A zenész elmondta, hogy őt is be tudja szippantani olykor egy-egy közösségi platform, de tudatosan igyekszik használni azokat. Márió a harmonikás fellépése kapcsán elárulta, volt olyan, amelyen egy család mindvégig a telefonjába bújva ült a közönségben.

Márió a harmonikás szerint a szülőknek kellene megakadályozni a közösségi média bújását (Fotó: Instagram)

Világ életemben azt gondoltam, hogy nem vagyok konzervatív, de lehet, hogy mégis. Mondjuk az új technológiák nagyon érdekelnek, csak azt érzem, hogy a modern technikai vívmányokhoz az én generációm másképp áll. Ugye mi megéltük az átmeneti időszakot is, ezért talán jobban tudjuk szabályozni a dolgot. Persze, nekem is vannak olyan időszakaim, amikor csak görgetem a közösségi média platformokat, aztán azon kapom magam, hogy megint beszippant

– kezdte az énekes, aki szerint a gyerekek önértékelésére rossz hatással van a közösségi média.

Márió a harmonikás örülne, ha a fiatalok több időt töltenének offline (Fotó: Instagram)

„Viszont egy kisgyermek lelkét nagyon meg tudja kavarni a közösségi média. Elhiteti velük, hogy mindenki tökéletes, csak ők nem. Pont az Instagramon volt egy erre irányuló megmozdulás, valamelyik világsztár kezdeményezte. Smink és retusálás nélküli fotókat kezdett feltölteni magáról és másokat is erre ösztönzött. Rengetegen társultak hozzá, főleg nők” – mondta Márió a harmonikás, aki bízik benne, hogy eljön az idő, amikor ciki lesz az online térben létezni.

Abban bízom, hogy hátha lesz egy olyan időszak, hogy a fiatalok megelégelik az egész online térben való létezést és lelépnek onnan. Mint, ahogy tették ezt anno a Facebookkal is. Az is egy idő után elkezdett ciki lenni a fiatalság körében. Teljesen antiszociálissá vált egy generáció, szép csendben. Nem beszélgetnek, csak a telefonjukat bújják. Egyszer volt egy olyan fellépésem, ahol az első asztalnál – a szemem előtt – két gyerek és két szülő az előadás végéig nyomkodta a telefonját. Megértem, hogy a zene, amit játszom, egy tininek nem tetszik, de a szülők… Mindenesetre én a helyükben szóltam volna, hogy legalább adják meg a tiszteletet. Eleve, honnan tudja egy 12-13 éves gyerek, hogy ilyet nem lehet csinálni, ha a szülő nem világosítja fel

– mesélte az énekes, majd hozzátette: nálunk szabályok vonatkoznak a telefonhasználatra.