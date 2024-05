Esküvője előtt lopták meg a magyar zenészt: „Egy céges számlát leürítettek”

Vérlázító csalás áldozata lett Bock Attila, vagy ahogy sokan ismerik Márió, a Harmonikás. A milliós összegű lopás mindig tragédia, de esetében különösen rosszkor jött: épp az esküvőjére készült. A zenészt és szerelmét a kellemetlen história nem tántorította el, semmi sem akadályozhatta meg abban, hogy egybekeljenek.

Márió, a Harmonikás és kedvese, Izabella nem várt nehézséggel nézett szembe az esküvőszervezés közben (Fotó: Archív)

Márió, a Harmonikás csalás áldozata lett

A Mokkában vendégeskedett Bock Attila, immár friss házasként.

„Ahogy arról már korábban is beszéltem, csalók áldozata lettem, egy céges számlát leürítettek. Ám ez nem lehetett akadálya annak, hogy megtartsuk az esküvőt. Nem az összes pénzük veszett el, hiszen nem csak egy számlám van” – fogalmazott a Mokkában az énekes, aki korábban a Borsnak fejtette ki a történteket:

„Bementem az egyik céges számlámhoz tartozó internetes bankfiókomba és az egyenlegem nulla volt. Nem maradt rajta semmi! A fellelhető adatok alapján, átutalták egy magyar számlára (azt is feltörték, nem tudott róla a tulajdonosa), majd perceken belül valahova külföldre” – fedte fel a zenész, aki megtette a rendőrségi feljelenést, a lopás mértékével kapcsolatban pedig annyit mondott, milliós összegről van szó.

Bock Attila, azaz Márió, a Harmonikás számára fontos volt átélni az esküvő meghittségét (Fotó: Facebook)

Az esküvőhöz visszatérve, a Mokkában leszögezte, a történtek nem árnyékolták be a nagy napot. Pedig az esküvőszervezésre igencsak kevés idejük volt, hiszen tavaly év végén volt a lánykérés.

Relatív, hogy kevés idő-e ez az öt hónap. De tény, hogy sokkal hosszabb a készülődés mint karácsonyra

– mondta nevetve.

„Kivettem a részem a szervezésből. A torta és sütemények kiválasztását a páromra bíztam, a de többiben jobbára ketten vettünk részt.”

„Fontos volt, hogy hivatalosan is házasok legyünk. Van ez a közhely, hogy ez csak papírforma… De nem ez a lényeg. Magának a szertartásnak is van egy meghitt része, ezt az érzést nem lehet semmihez hasonlítani” – mondta elérzékenyülve a harmonikás, akinek párjával, Izabellával közös a sorsa: mindketten elvesztették korábbi párjukat. Ráadásul mindkettejüknek egy-egy kamasz lánya van, akik egyébként kiskoruktól ismerték egymást.

A mézesheteket és a nászutat illetően a zenész a Mokkában elárulta:

„Egy-két nászúton már voltunk… Igazából most a családdal megyünk majd Olaszországba, és kaptunk az esküvőre két utazási utalványt is ajándékba. Az egyikre kettesben megyünk, a másikra visszük a lányokat is.”