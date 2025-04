Élő adásban omlott össze Aurelio: a gyereküléssel együtt égett porrá az autója

Ahogy arról a Bors először beszámolt, pénteken az autópályán kigyulladt Aurelio autója. Az üggyel kapcsolatban Tilla a kamerák előtt kérdezte, hogy miképpen élte meg. Aurelio elmondta, félelmetes élmény volt. Ugyanakkor segített neki felértékelnie azt, ami van: hálás az életnek, az égieknek, hogy vele voltak és megmentették, mert ebből akár tragédia is lehetett volna.

"A gyerekülés is az autóban volt, akár sokkal nagyobb baj is történhetett volna, de szerencsére senki nem sérült meg komolyan" - mondta. Aurelio pedig kiemelte, hogy akár az élete árán is eljön A Nagy Duett próbájára.