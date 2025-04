Retteg a Buckingham palota: Harry herceg újabb szivárogtatásra készülhet

A Buckingham Palota komoly aggodalmakkal küzd Harry herceg lehetséges következő lépései miatt. A hírek szerint a herceg ismét nyilvánosan megszólalhat, és nem kizárt, hogy ismét a királyi családot célozza meg - írja a Mirror.

A feszültség gyökerei Harry és a brit bíróság közti hosszú jogi csatához vezethetők vissza, ami azóta húzódik, hogy a herceg az Egyesült Államokba költözött. A brit kormány nem régiben visszavonta Harry herceg védelmét, amit ő úgy értelmezett, hogy a kormány próbálja fokozatosan visszaterelni őket a királyi életbe, miközben a védelem nélkül tett látogatásaikat veszélyesebbé teszi. A palota attól tart, hogy mindez újabb nyilvános megszólalásra ösztönözheti őt.

Bár a királyi család eddig többé-kevésbé titokban tudta tartani ügyeit, Harry herceg már többször is nyíltan bírálta a család működését, és a közeljövőben akár belső információkat is napvilágra hozhat. Bár jelenleg úgy tűnik, hogy a herceg figyelmét lekötik a jogi ügyei, nem zárható ki, hogy nyilvános megszólalásra készül. Könyvszerződése lehetőséget adna arra, hogy akármilyen információ megoszthasson, de akár Meghanról inspirálódva egy podcast keretein belül is kifejtheti véleményét.

A The Sun című napilapnak adott interjúban egy bennfentes azt is elmondta, hogy Harry herceg számos titkot fedhet fel a királyi családdal kapcsolatban, különösen a vele és Meghannel való bánásmódról, amely egy érzékeny téma de nem az egyetlen ami árthatna a palotának. Harry ezt a csatát személyes ügyként éli meg, és a palota attól tart, hogy mindez újabb lépésekre ösztönözheti őt a közeljövőben.